Le probabili formazioni di Inter-Lazio: sarà Lukaku contro Immobile

Inter e Lazio si affrontano a San Siro in un match di altissima classifica. I nerazzurri possono tentare il sorpasso sul Milan.

Approfittare della sconfitta patita dal Milan contro lo Spezia per prendersi la vetta in solitaria della classifica. E’ questo il grande obiettivo di un’Inter che, nella sfida che chiuderà il programma domenicale della ventiduesima giornata di campionato, ospiterà una Lazio in forma straordinaria a San Siro.

Antonio Conte si affiderà al collaudato 3-5-2 nel quale, davanti ad Handanovic, Skriniar, De Vrij e Bastoni formeranno il terzetto di difesa.

A centrocampo, saranno Hakimi e Perisic a garantire spinta sugli esterni, mentre in mediana, Brozovic andrà in cabina di regia con Barella ed Eriksen ai suoi fianchi. In attacco spazio alla coppia Lukaku-Lautaro Martinez.

Modulo speculare per Simone Inzaghi che, davanti a Reina, proporrà un terzetto difensivo composto da Patric, Acerbi e Hoedt.

Chiavi del centrocampo affidate a Lucas Leiva, con Milinkovic-Savic e Luis Alberto interni di mediana e Lazzari e Marusic chiamati a presidiare le fasce. In attacco sarà Correa la spalla di Immobile.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Hoedt; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa.