Inter-Lazio, forfait dell'ultimo minuto per Radu: gioca Hoedt

Il difensore rumeno non giocherà la sfida contro i nerazzurri: ha accusato un problema. Dentro l'olandese al suo posto.

La Lazio non potrà disporre di Stefan Radu per la partita contro l'Inter. Il centrale rumeno salterà la gara per un problema fisico dell'ultimo minuto.

Il capitano della squadra biancoceleste si è fermato durante il riscaldamento. Aveva stretto i denti per poter essere in campo, ma il problema muscolare non gli ha dato scampo.

Al suo posto in formazione Inzaghi si affida a Wesley Hoedt , con Acerbi che parte sul centro-sinistra e Patric preferito a Musacchio sul centro-destra.

Radu non sarà nemmeno a disposizione in panchina. Un cambio in meno per Inzaghi in una partita già complicata.