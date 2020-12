Probabili formazioni Fiorentina-Genoa: fiducia a Vlahovic in attacco

Il serbo sarà il riferimento del 4-2-3-1 di Prandelli, alla ricerca della prima vittoria sulla panchina viola. Il Genoa cambia: Maran vara il 4-4-2.

In attesa del recupero di Udinese-Atalanta, la decima giornata di si chiude al Franchi, dove la ospita il in una classica del calcio italiano diventata ormai un vero e proprio scontro salvezza.

I viola hanno vissuto un inizio di stagione particolarmente complicato, tra esonero di Iachini e arrivo di Prandelli. La scossa però non è ancora arrivata. Il grifone, invece, guidato da Maran, va alla ricerca di continuità dopo aver trascorso settimane difficili a causa del focolaio di Covid-19.

Per la sfida di questa sera, la Viola si schiera con il 4-2-3-1, modulo su cui Prandelli ha deciso di puntare. In attacco fiducia a Dusan Vlahovic, autore finora di un solo goal, ma ancora una volta titolare come riferimento. Alle sue spalle Callejon, Castrovilli e Ribéry, con Bonaventura dalla panchina.

Altre squadre

In mediana Duncan insieme ad Amrabat, con Borja Valero che si accomoda inizialmente in panchina. In difesa classico ballottaggio tra Caceres e Lirola: dovrebbe spuntarla l'uruguagio. Completano la linea davanti a Dragowski i due centrali Milenkovic e German Pezzella, con Biraghi a sinistra.

Il Genoa deve ancora fare i conti con diverse assenze: out Marchetti e Perin tra i pali, Zappacosta, Biraschi e Criscito in difesa, Behrami, Cassata e Melegoni a centrocampo. Per la trasferta del Franchi, Maran vara il 4-4-2, con due terzini utilizzati come esterni alti.

Davanti a Paleari, linea a quattro con Goldaniga, Zapata, Bani e Masiello. Ghiglione e Luca Pellegrini sulle fasce, Radovanovic e Badelj coppia mediana. Shomurodov a supporto di Scamacca in avanti. Variante 3-5-2 con Lerager al posto di Masiello. Rovella e Sturaro verso la panchina.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI FIORENTINA-GENOA

FIORENTINA (4-2-3-1): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Ger. Pezzella, Biraghi; Amrabat, Duncan; Callejon, Castrovilli, Ribery; Vlahovic.

GENOA (4-4-2): Paleari; Goldaniga, C. Zapata, Bani, Masiello; Ghiglione, Radovanovic, Badelj, Lu. Pellegrini; Shomurodov, Scamacca.