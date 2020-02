Il presidente del Lione spinge Aouar alla Juventus: "Ci sono stati contatti, mi piacerebbe"

Jean-Michel Aulas non esclude un futuro alla Juventus per Houssem Aouar: "Prima o poi farò un affare con il mio amico Agnelli".

E' uno degli astri nascenti del calcio francese, punto di riferimento del nonostante abbia ancora soltanto 21 anni: il futuro di Houssem Aouar si prospetta luminoso, magari in dove è accostato con insistenza alla .

Voci che trovano riscontro addirittura nelle parole del presidente del club transalpino, Jean-Michel Aulas, intervistato da 'Tuttosport' sul tema: l'apertura ad un affare con la 'Vecchia Signora' è totale.

"Con Agnelli non ne ho mai parlato, ma so che ci sono stati dei contatti tra i nostri dirigenti. Mi piacerebbe vedere Aouar alla Juventus in futuro e spero che sia anche la sua ambizione".

Intanto Aouar sfiderà la Juventus agli ottavi di , opportunità per mettersi ulteriormente in mostra in un palcoscenico prestigioso come quello europeo.

"Perché se Aouar avrà questa ambizione, vorrà sfruttare queste due partite di Champions per far bella figura e mettersi in mostra. Prima o poi dovrò farlo un bell’affare con il mio amico Agnelli".

Insomma, i presupposti per vedere Aouar a un giorno ci sono tutti: toccherà a lui ingolosire i bianconeri con una prestazione d'elite che non farebbe altro che accrescere un interesse mai veramente nascosto.