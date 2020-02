Lione in pressing su Matuidi: "A giugno ci riproveremo"

Il presidente del Lione ammette l'interesse per Matuidi e il tentativo fatto per Rabiot: "L'ho chiesto alla Juventus in prestito, è un gran talento".

Nei prossimi mesi potrebbe nascere una interessante collaborazione di mercato tra la e il : detto dell'apertura dei francesi per il gioiello Houssem Aouar, questo potrebbe non essere l'unico affare tra le due società.

Nel corso dell'intervista rilasciata a 'Tuttosport', il patron Jean-Michel Aulas ha innanzitutto rivelato il tentativo fatto a gennaio per Adrien Rabiot, poi rimasto a dove si sta rilanciando con prestazioni tutto sommato positive.

"Pogba è un top assoluto, ma Rabiot è più tecnico e più giovane di Paul. Adrien ha mostrato soltanto il 60 per cento del suo potenziale. All’inizio ha giocato poco, infatti... A gennaio ho chiesto alla Juventus Rabiot in prestito per sei mesi. Ma proprio in quel momento ha cominciato a giocare e cescere. Fidatevi di me: è un gran talento".

L'obiettivo del Lione che ha più possibilità di andare in porto è Blaise Matuidi: in estate Aulas busserà di nuovo alla porta di Agnelli per il centrocampista francese (in caso di rinnovo del contratto in scadenza a giugno), già cercato qualche mese fa. Con un succoso retroscena su De Ligt che merita di essere raccontato.

"Ci ho provato la scorsa estate, senza successo. Ma non mi sono arreso. Ne riparleremo a giugno. Matuidi sarebbe perfetto per noi: è un centrocampista regolare, tattico e poi è un campione del mondo. Nella Juventus apprezzo tanto anche De Ligt. Negli anni scorsi lo avevamo seguito anche noi, ma era troppo caro per il Lione. Noi, infatti, abbiamo puntato su Andersen, l’ex . È in crescita. Mi ha promesso che contro la Juventus disputerà due grandissime prestazioni, come vi aveva abituato in ".

Tra Aouar e Matuidi, l'asse Torino-Lione rischia di diventare improvvisamente caldo.