Posizione decisa della Juventus: "Ci presenteremo in campo per Juve-Napoli"

Comunicato della Juventus in merito alla sfida contro il Napoli: "La prima squadra scenderà regolarmente in campo come previsto dal calendario".

La notizia della mancata partenza da parte del per in vista del big match contro la in programma domani fa scattare l'allarme in . Dal canto suo la società bianconera ha voluto chiarire la propria posizione sulla questione tramite un comunicato ufficiale.

La squadra campione d' ribadisce che domani sera si presenterà regolarmente in campo all'ora stabilita dal calendario della Lega:

"Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20.45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A".

Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20.45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A. — JuventusFC (@juventusfc) October 3, 2020

Il regolamento provvederebbe dunque il 3-0 a tavolino in favore dei bianconeri se il Napoli non dovesse presentarsi, ma lo stesso club azzurro provvederà con un altro comunicato rivolto alla Lega nel quale verrà precisato che tale decisione non dipende dalla volontà della stessa società.