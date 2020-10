La Lega di A annuncia: "Juventus-Napoli resta domenica alle 20.45"

Nonostante la mancata partenza del Napoli verso Torino, la Lega di Serie A annuncia che Juventus-Napoli rimane in programma all'orario prestabilito.

La mancata partenza del per è ormai diventata un vero e proprio giallo: dopo le numerose indiscrezioni riguardanti il presunto divieto imposto dall'Asl e la presa di posizione della , arriva anche il comunicato della Lega a ribadire il normale svolgimento della partita.

La Lega resta ferma sulla posizione di far disputare regolarmente il big match tra Juventus e Napoli nella data e nell'orario previsti dal calendario:

"La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in programma per il 4 ottobre alle ore 20.45".

La ricostruzione dei fatti porta dunque a immaginare un eventuale ko a tavolino per il gruppo azzurro nel caso in cui non dovesse scendere sul terreno di gioco dello Stadium.

Mentre la Juventus ha confermato la sua presenza per domani sera, la Lega ha passato di fatto la palla al club partenopeo, lasciando la decisione alla FIGC riguardo l'eventuale omologazione della vittoria a tavolino in favore di Madama.