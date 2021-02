Porto-Juventus, le formazioni ufficiali: gioca Kulusevski

Nel Porto spazio per Marega e Otavio, dentro Corona. Bianconeri con Danilo e Chiellini, a centrocampo McKennie e Rabiot.

PORTO (4-4-2): Marchesin; Manafà, Mbemba, Pepe, Zaidu; Corona, Oliveira, Uribe, Otavio; Marega, Taremi.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa, Rabiot, Bentancur, McKennie; Kulusevski, Cristiano Ronaldo.

Reduce dalla sconfitta in campionato contro il Napoli, la Juventus si rituffa in Champions League. Andata degli ottavi di Champions League per i bianconeri, che sfidano il Porto di Conceicao in trasferta prima del ritorno che si giocherà allo Stadium a marzo.

Conceicao punta sul 4-4-2 per il suo Porto, con Marega al fianco di Taremi. In mezzo c'è Uribe con Oliveira, mentre sulle fasce agiranno Corona e Otavio. Tra i pali gioca Marchesin, con Manafa, Mbemba, Pepe e Zaidu a comporre la retroguardia.

Pirlo non può contare su Dybala, Arthur e Bonucci: in attacco Kulusevski affianco a Cristiano Ronaldo. Quartetto di centrocampo composto da McKennie, Bentancur, Rabiot e Chiesa, in porta come di consueto c'è Szczesny. In difesa Danilo, De Ligt, Chiellini ed Alex Sandro.