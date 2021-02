Dove vedere Porto-Juventus in tv e streaming

Gli ottavi di finale di Champions della Juventus iniziano dalla trasferta di Oporto: dalle notizie sulle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Quattro anni dopo, il cammino della Juventus passa ancora da Oporto. I bianconeri negli ottavi di finale di Champions League se la devono vedere con il club lusitano: 180 minuti che iniziano dall'Estadio do Dragão. Proprio come nel 2017.

Era di certo un'altra Juventus, che sognava soltanto Cristiano Ronaldo, che era allenata da Massimiliano Allegri. Che sarebbe arrivata in finale a Cardiff, dove sarebbe stata sconfitta dal Real Madrid e proprio da quel CR7 che ora trascina i bianconeri.

Quattro anni fa a decidere il match di Oporto furono Dani Alves e Pjaca, mentre al ritorno decise un rigore di Dybala. Il Porto cerca vendetta quattro anni dopo, sognando l'impresa.

La Juventus si è qualificata come prima nel girone davanti al Barcellona, dopo aver archiviato comodamente le pratiche Ferencvaros e Dynamo Kiev. Il Porto è invece arrivato al secondo posto nel girone, dietro soltanto il travolgente Manchester City di Guardiola.

Nella storia del confronto in Champions League, la Juve non ha mai perso contro il Porto: tre vittorie ed un pareggio. Bilancio di 6 goal fatti e uno subito.

QUANDO SI GIOCA PORTO-JUVENTUS

Porto-Juventus si giocherà mercoledì 17 febbraio 2021, alle ore 21.00. Sede della gara d'andata è l'Estadio do Dragão di Oporto. Gara di ritorno prevista tre settimane dopo allo Stadium.

DOVE VEDERE PORTO-JUVENTUS IN TV E STREAMING

La sfida tra Porto e Juventus sarà trasmessa in diretta esclusiva Sky. Il canale di riferimento sarà Sky Sport Uno (numero 201 del satellite; 472 del digitale terrestre). La partita potrà esser seguita anche sul canale 252. Non è prevista copertura in chiaro da mediaset.

L'ottavo d'andata sarà disponibile attraverso Sky Go, la piattaforma che Sky mette a disposizione di tutti i suoi abbonati, che dovranno solo scaricare l'app su pc, smartphone o tablet. L'alternativa è l'acquisto di uno dei pacchetti proposti da Now TV che includa le partite di Champions League.

PROBABILI FORMAZIONI PORTO-JUVENTUS

Da valutare l'impiego di Otavio a centrocampo. Conceiçao dovrebbe puntare su Taremi e Marega come coppia d'attacco, con Corona e Diaz sulle corsie. Oliveira e Uribe coppia centrale, mentre in difesa Sarr potrebbe partire da sinistra per dare più copertura. Manafà, Mbemba e Pepe completano la linea davanti a Marchesin.

L'articolo prosegue qui sotto

Andrea Pirlo non recupera Arthur e schiera in mezzo al campo la coppia Bentancur-Rabiot, con Chiesa e McKennie sugli esterni. In difesa Bonucci potrebbe recuperare per affiancare De Ligt, con Danilo e Alex Sandro esterni, visto il problema accusato da Cuadrado nel match contro il Napoli. Morata titolare in avanti insieme a Cristiano Ronaldo, mentre Dybala è sempre in dubbio

PORTO (4-4-2) Marchesin; Manafà, Mbemba, Pepe, Sarr; Corona, Oliveira, Uribe, Diaz; Marega, Taremi.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie; Morata, Cristiano Ronaldo.