Porto-Juventus dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Juventus fa visita al Porto nell'andata degli ottavi di Champions League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

PORTO-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Porto-Juventus

Data: 17 febbraio 2021

Orario: 21.00

Canale tv: Sky (canale 201 e 252 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre)

Streaming: Sky Go e Now Tv

Riparte anche la Champions League della Juventus, che affronta fuori casa il Porto nell'andata degli ottavi di finale. La gara di ritorno si giocherà all'Allianz Stadium di Torino il 9 marzo.

I bianconeri arrivano alla trasfera di Oporto dopo la sconfitta di Napoli, che ha posto fine a una serie positiva di ben sette partite tra Supercoppa, campionato e Coppa Italia.

La Juventus di Pirlo ha strappato il pass per gli ottavi di Champions League come prima del Gruppo G davanti al Barcellona, sconfitto per 0-3 al 'Camp Nou'. L'unico ko in questa edizione era arrivato sempre contro i blaugrana, in casa. Per il resto cammino netto con cinque vittorie, 14 goal fatti e solo 4 subiti.

Il Porto invece si è piazzato secondo nel Gruppo C alle spalle del Manchester City con 13 punti frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Nello stesso girone erano inseriti Olympiacos e Marsiglia.

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 2017, sempre negli ottavi di finale. Allora la Juventus allenata da Allegri vince a Oporto per 0-2 con goal di Pjaca e Dani Alves, mentre al ritorno è un rigore di Dybala a regalare un altro successo ai bianconeri.

In questa pagina tutte le informazioni su Porto-Juventus, dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO PORTO-JUVENTUS

La partita Porto-Juventus, valida per l'andata degli ottavi di finale della Champions League 2019/20, si giocherà allo 'Estadio do Dragao' di Oporto alle ore 21.00 di mercoledì 17 febbraio 2021. Ritorno il 9 marzo all'Allianz Stadium.

Porto-Juventus verrà trasmessa in diretta tv da Sky: canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Il match non sarà invece visibile in chiaro sulle reti Mediaset.

Porto-Juventus sarà trasmessa anche in diretta streaming. Chi è in possesso di un abbonamento Sky potrà scaricare l'app di Sky Go su smartphone e tablet, su pc o notebook. Un'altra possibilità per seguire la partita è Now Tv: il servizio di streaming di Sky offre infatti la visione di diversi eventi calcistici nel proprio palinsesto. Bisognerà collegarsi al sito e acquistare uno dei pacchetti specifici.

Potete seguire Porto-Juventus anche in diretta testuale su Goal. Sul nostro sito potrete trovare aggiornamenti sulle probabili formazioni e curiosità già da prima del fischio d'inizio, poi la cronaca live vi accompagnerà azione per azione fino al fischio finale.

Sergio Conceiçao ha il dubbio Otavio a centrocampo, davanti si va verso la coppia formata da Marega e Taremi. Manafà e Sarr terzini, al centro della difesa l'esperto Pepe con Mbemba. Corona e Diaz presidieranno le due fasce.

Pirlo deve rinunciare a Cuadrado, infortunatosi a Napoli: spazio a Danilo, che giocherà sulla destra con Alex Sandro dall'altra parte. In mezzo alla difesa probabile il rientro di Bonucci: accanto a lui più Chiellini di De Ligt. Scelte obbligate a centrocampo: out Arthur, toccherà ancora a Bentancur e Rabiot, sulle fasce McKennie e Chiesa. In attacco Morata affiancherà Cristiano Ronaldo. Ancora in dubbio Ramsey e Dybala, ma l'argentino al massimo si accomoderà in panchina.

PORTO (4-4-2) Marchesin; Manafà, Mbemba, Pepe, Sarr; Corona, Oliveira, Uribe, Diaz; Marega, Taremi.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie; Morata, Cristiano Ronaldo.