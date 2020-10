Polonia-Italia, le pagelle: Acerbi ordinato, delude Lewandowski

Acerbi guida bene la difesa dell'Italia, in ombra Belotti e Chiesa, nella Polonia Lewandowski non incide, bene Moder.

: Tiene alta la difesa e, soprattutto, opta spesso e volentieri per la soluzione più consona. Giocandosi la carta, all’occorrenza, anche la carta della fisicità.

MODER 6.5 : Freschezza e interventi provvidenziali. Con un finale in crescendo che, di diritto, lo rende l’uomo più efficace tra le fila polacche.

CHIESA 5.5 : Alla prima in Nazionale da giocatore con la , non vive una grande serata. Il tutto, da posizione più che favorevole, divorandosi un goal grande quanto una casa.

BELOTTI 5 : Racimola un giallo pesante che non gli consentirà di prendere parte alla prossima sfida e, in generale, non propone un apporto memorabile. Tutt’altro.

LEWANDOWSKI 5 : Da uno come lui, si sa, ci si aspetta sempre il guizzo decisivo. Che, questa volta, non va in scena. Spento.

KRYCHOWIAK 5 : Perde diversi palloni sanguinosi in mezzo al campo, mettendo in mostra una condizione atletica piuttosto problematica.

POLONIA (4-2-3-1) Fabianski 6; Kedziora 5.5, Glik 6, Walukiewicz 6.5, Bereszynski 5.5, Krychowiak 5, Moder 6.5; Szymanski 5.5 (60’ Grosicki 6), Klich 6 (70’ Milik 6), Jozwiak 5.5 (83’ Karbownik s.v.), Lewandowski 5 (82’ Linetty s.v.). Allenatore: Brzeczek.

ITALIA (4-3-3) Donnarumma 6; Florenzi 6, Bonucci 6, Acerbi 6.5, Emerson Palmieri 6.5; Barella 6 (78’ Locatelli s.v.), Jorginho 5, Verratti 6.5; Chiesa 5.5 (70’ Kean s.v.), Belotti 5 (83’ Caputo s.v.), L. Pellegrini 5.5 (83’ Berardi s.v.). Allenatore: Mancini