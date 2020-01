Politano sfuma, la Roma torna a muoversi: spunta l'opzione Januzaj

La Roma resta alla ricerca del giocatore chiamato a sostituire Zaniolo. Spunta l’opzione Januzaj, resiste anche Shaqiri.

Sostituire Zaniolo con un elemento in grado di garantire una buona continuità di rendimento. E’ questo il grande obiettivo che la si è prefissata nel corso di questa sessione invernale di calciomercato, dopo che un brutto infortunio al ginocchio ha praticamente chiuso in largo anticipo la stagione del gioiello giallorosso.

Il club capitolino è andato ad un passo dal risolvere il problema con il quale si è trovato a fare i conti con Politano, come noto però la trattativa con l’Inter è saltata quando si attendeva ormai solo l’annuncio ufficiale.

Politano resterà a Milano e, salvo novità clamorose, difficilmente tornerà a breve nella Capitale, per questo la Roma è chiamata a pensare a strade alternative. Come riportato dal 'Corriere dello Sport', si è pensato ad uno scambio Under-Suso con il , ma i giallorossi non trovano tale soluzione conveniente.

Cengiz Under sembra oggi destinato a restare alla corte di Fonseca, ma va trovata anche un’alternativa. Il problema principale è che la Roma può spendere solo a fronte di entrate e quindi Petrachi proverà sostanzialmente a piazzare un colpo con la formula del prestito.

Il Milan non cede Suso solo fino a giugno ed è quasi impossibile arrivare anche a Cristian Pavon, altro elemento valutato che ha il vantaggio del passaporto italiano ma che difficilmente lascerà i Galaxy, ma ci sono altri profili all’orizzonte.

Tra essi certamente più raggiungibile è Adnan Januzaj, ex gioiello del che non è mai esploso definitivamente. Oggi gioca nella , dove non è propriamente un titolare, ed è stato offerto da un mediatore a vari club italiani. Per caratteristiche potrebbe rappresentare l’elemento giusto per la Roma e potrebbe anche essere prelevato in prestito.

Discorso analogo per Shaqiri, giocatore che già conosce l’ perché ha giocato nell’ e che oggi gioca poco nel . Può essere preso in prestito, ma il suo stipendio è estremamente elevato.