La Roma vuole portare l'Inter in tribunale, Politano in lacrime

Rischia di lasciare dietro di se doversi strascichi il mancato scambio Politano-Spinazzola. La Roma potrebbe adire alle vie legali contro l’Inter.

Doveva essere una delle operazioni più importanti in assoluto della sessione invernale di campionato ma si è trasformata in uno dei casi più clamorosi degli ultimi anni. Quando si attendevano sono gli annunci ufficiali dei trasferimenti di Politano alla e di Spinazzola all’, lo scambio è saltato in maniera incredibile.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, in casa giallorossa è la rabbia a regnare in questo momento, tanto che si sta pensando di adire alle vie legali contro l’Inter, visto che oltre a far venir meno un accordo già trovato, si è anche recato un danno d’immagine ad un proprio giocatore.

Secondo la Roma è stata proprio l’Inter a proporre lo scambio e a trovare un accordo attraverso il lavoro di Piero Ausilio, l’irrigidimento dei meneghini è subentrato in seguito quando il direttore sportivo si è fatto da parte e la palla è passata a Beppe Marotta.

A Politano era stato dato l’ok per essere a disposizione già per la sfida di Coppa con il poi, a detta dei capitolini, è arrivato il voltafaccia dell’Inter con la richiesta di ulteriori visite per Spinazzola che è stato visto come un pretesto per tirare sul prezzo. Il muro alzato a questo punto dalla Roma, ha portato successivamente a trattare su altre basi, prima che si arrivasse alla definitiva fumata nera.

I prossimi giorni diranno se la faccenda è definitivamente chiusa o se si potranno trovare altri tipi di accordi, intanto però a fare le spese della situazione che si è venuta a creare sono anche e forse soprattutto i due giocatori.

Politano non ha coronato il suo sogno di tornare alla Roma e venerdì ha anche pianto prima di imbarcarsi per Milano, Spinazzola invece è stato esposto come un elemento ‘a rischio’.

L’attaccante, finito sempre più ai margini del progetto Inter nel corso della stagione, dovrà parlare con Conte per capire cosa fare, l’esterno ex e , dopo aver spinto per approdare in nerazzurro, si è invece convinto che la Roma si è comportata in maniera esemplare in questa vicenda.