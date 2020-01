Politano al Napoli, ci siamo: c'è l'accordo anche col giocatore

Matteo Politano è pronto a diventare un giocatore del Napoli: dopo l'intesa con l'Inter, gli azzurri hanno ricevuto l'ok anche dal mancino.

Adesso sì, ogni sorpresa dovrebbe essere esclusa. Il matrimonio tra Matteo Politano e il , a distanza di due anni dal trasferimento clamorosamente sfumato nel gennaio del 2018, questa volta s'ha da fare. E tutto, in questo senso, è stato apparecchiato.

Secondo 'Sky Sport', anche Politano e il Napoli hanno raggiunto un accordo. Il tassello necessario, a ben vedere l'ultimo, perché il mosaico dell'operazione possa andare in porto. L'intesa tra gli azzurri e l' c'era già, sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni di euro: mancava quella con il giocatore, puntualmente arrivata nel pomeriggio.

Nel frattempo, altri club hanno provato a inserirsi nella trattativa più complessa dell'inverno: la solita , che una settimana fa stava preparando le visite mediche di Politano e ora è costretta a virare su Adnan Januzaj, e pure gli spagnoli del .

Niente da fare: il Napoli si è portato in vantaggio e ne ha approfittato in pieno. Creando i presupposti perché la fumata bianca avvenga a breve termine. Entro venerdì della settimana prossima, se non sorgeranno nuove complicazioni come quelle che hanno portato allo stop della trattativa tra Inter e Roma, Politano sarà un giocatore azzurro.

E Fernando Llorente? Dopo essere stato inserito in un primo momento nell'operazione (possibile prestito di sei mesi), il basco è stato bloccato dal Napoli a causa dei guai fisici di Mertens. E, dunque, non dovrebbe più trasferirsi all'Inter. La quale, ora, vira nuovamente sul suo primo obiettivo: Olivier Giroud.