Niente Roma per Politano: nel 2018 saltò in extremis il passaggio al Napoli

Non è la prima volta che Politano vede sfumare un trasferimento proprio sul più bello: nel 2018 fu vicino al Napoli ma il Sassuolo bloccò tutto.

E' definitivamente saltato lo scambio tra e : Leonardo Spinazzola rimarrà giallorosso e Matteo Politano continuerà ad indossare la maglia nerazzurra, a meno che non emergano nuove trattative per una sua cessione.

L'esterno d'attacco si era anche fatto fotografare con tanto di sciarpa romanista che però ha subito dovuto sfilarsi dal collo: i club non hanno trovato l'accordo sulla formula del trasferimento e il successivo ripiegamento su Young da parte dell'Inter è apparso come una sentenza.

C'è da dire che Politano non ha un feeling ottimale con la sessione invernale del calciomercato: nel gennaio 2018, proprio all'ultimo giorno disponibile per finalizzare le trattative, fu ad un passo del che provò fino all'ultimo a convincere il , allora proprietario del cartellino.

Un pressing che però non bastò per strappare il sì dei neroverdi: Giuntoli contattò addirittura il per l'acquisto di Farias che avrebbe dovuto essere la contropartita da girare agli emiliani, mossa inutile che non permise a Politano di approdare all'ombra del Vesuvio.

L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, non se la sentì di privarsi di un giocatore così importante a stagione in corso e chiuse di fatto le porte al Napoli. Ora ecco un altro colpo di scena, con la storia che si ripete.