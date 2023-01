Pogba e Vlahovic ok per Juventus-Monza? Decisivo l'allenamento congiunto con la Next Gen

Giornata importante quella di domani per i due lungodegenti, che in caso di segnali positivi potrebbero essere convocati per la sfida con il Monza.

Che sia la volta buona? Se lo augurano Dusan Vlahovic e Paul Pogba e, di riflesso, lo auspica l’intera Juventus. Domani pomeriggio, alla Continassa, i bianconeri sosterranno un allenamento congiunto con la Next Gen. Insomma, un modo per capire tangibilmente se i due lungodegenti potranno farcela per la sfida con il Monza. Per farcela s’intende ottenere la convocazione, ovviamente.

Non siamo alle sensazioni, assolutamente. In quanto, per quanto concerne questo doppio rientro, conta esclusivamente l’unico verdetto sovrano: il rettangolo di gioco. Con l’attaccante serbo assente dalla disfatta di Lisbona datata 25 ottobre. E con il centrocampista francese che, dal canto suo, non ha ancora fatto registrare il debutto da quando è stato sancito il 2.0 all’ombra della Mole.

Detto questo, si inizia a intravedere la luce in fondo al tunnel. E che luce, considerando il peso specifico dei due giocatori. Pedine vitali da contestualizzare alla crescita di una squadra ormai munita – tra pregi e difetti – di un’identità sempre più ben definita.

Comunque, è severamente vietato volare con la fantasia. I recuperi di Vlahovic e Pogba viaggiano all’insegna della massima prudenza, seppur con sfumature differenti. L’ex Fiorentina, fermato dalla pubalgia, nelle ultime settimane sembra essersi messo il peggio alle spalle. Così come PP, out per una lesione al menisco, recentemente ha fornito indicazioni sempre più positive.

Se il test di domani dovesse consolidare questo quadro roseo, quindi, immaginare che Vlahovic e Pogba possano andare in panchina domenica diventerebbe molto più di un’opzione percorribile. Con l’ultima parola che, e non potrebbe essere altrimenti, spetterà allo staff medico in piena sinergia con Max Allegri, desideroso di ritrovare due pedine extra lusso.