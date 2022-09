Pogba si opera: meniscectomia per il francese, out 40-60 giorni

La terapia conservativa non ha dato l'esito sperato: il centrocampista si opera e rischia uno stop di 2 mesi. Mondiali a rischio.

Non solo l'assenza di Angel Di Maria - che salterà la sfida di Champions col PSG - ma la Juventus è costretta a fare i conti con un altro problema dall'enorme peso specifico.

Paul Pogba, infatti, sarà costretto a sottoporsi all'intervento chirurgico per rimediare alla lesione al menisco patita nel corso della tournée estiva con la maglia della Juventus.

Inizialmente si era deciso di non intervenire chirurgicamente, optando per una terapia conservativa che però non ha sortito l'effetto sperato.

Di conseguenza, il calciatore dovrà sottoporsi nei prossimi giorni ad un intervento di meniscectomia. Scelta che costringerà l'ex Manchester United ad osservare uno stop di 40-60 giorni.

Una notizia fortemente negativa per Massimiliano Allegri che rischia, a questo punto, di avere a disposizione Pogba solamente all'inizio del 2023.

Preoccupazione anche sul fronte francese con il classe 1993 che - calendario alla mano - tornerà a disposizione solamente a novembre inoltrato con il rischio molto concreto di compromettere anche la partecipazione ai Mondiali del Qatar.