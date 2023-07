Il centrocampista francese nel week-end ha visitato le strutture del club che sogna di portarlo subito in Arabia.

Paul Pogba in Arabia? Il centrocampista francese, sfruttando i giorni liberi concessi dalla Juventus nel week-end, è volato a Jeddah.

Durante il suo viaggio lampo, Pogba avrebbe visitato le strutture dell'Al-Ittihad, ovvero il club che vorrebbe portarlo dall'altra parte del mondo già in questa sessione di calciomercato.

Una visita che è servita al giocatore per conoscere meglio la realtà locale ma che non certifica la volontà di lasciare Torino per trasferirsi subito in Arabia.