Pogba alla Juventus, ci siamo: la fumata bianca è a un passo

C'è l'ok per il ritorno in bianconero del centrocampista francese: ultimi dettagli in un incontro e poi il matrimonio bis sarà celebrato.

Pogba e la Juventus. Ancora, sì, è tutto vero. Perché il fuoriclasse francese, per la seconda volta in carriera, si avvicina a grandi passi ad abbracciare la Vecchia Signora. Ultima curva, ultimo incontro per apporre la firma sul contratto, e il Pogback sarà servito.

Dubbi, ormai, non ce ne sono più. Nonostante qualche top team qua e là abbia provato a inserirsi, ma senza ostacolare il treno bianconero che viaggia spedito, eccome, verso l’innesto da novanta. Premiato, quindi, il lavoro dello stato maggiore. Che, prima mettendo sul piatto una proposta di 3 anni da 7.5 milioni netti a stagione e poi alzandola leggermente, ha saputo trovare la via maestra.

#Pogba è a un passo dalla #Juventus // Pogba is one step away from joining Juventus 🇫🇷⚪️⚫️ @Goalitalia @Goal — Romeo Agresti (@romeoagresti) June 2, 2022

Ora, quindi, spazio all’ultimo summit. Che non riserverà brutte sorprese, anzi. In quanto Pogba la sua decisione l’ha presa, confidata agli amici più cari e non intende cambiarla. Vuole tornare nel capoluogo piemontese, dove per quattro annate calcistiche ha incantato il popolo zebrato, ottenendo 178 presenze e 34 goal.

Ha prevalso il cuore, insomma, nonostante altrove il mediano transalpino avrebbe potuto guadagnare (decisamente) di più. Musica pe le orecchie di Massimiliano Allegri che, stando ai ben informati, avrebbe premuto sull’acceleratore affinché l’operazione andasse in porto. Accontentato.