Playoff Serie C - Bari e Reggio Audace in finale

Il Bari elimina la Carrarese al 119', Reggio Audace batte Novara: galletti ed emiliani si giocheranno la B in finale mercoledì al 'Mapei 'Stadium'.

Il cerchio si stringe. Nei playoff di Serie C si sfoglia la magherita, con le semifinali che promuovono Bari e Reggio Audace: adesso la finalissima, con la vincente che andrà a far compagnia in B a Monza, Vicenza e Reggina.

A stappare lo champagne, prima dei galletti, sono gli emiliani: 2-1 tiratissimo contro un Novara encomiabile e Reggio che fa festa grazie ai goal di Kargbo e Spanò intervallati dal timbro di Buzzegoli.

Il Bari, al 'San Nicola', ha invece la meglio della Carrarese di Silvio Baldini al termine di 120 minuti infuocati: biancorossi avanti con un colpo di testa di Di Cesare, i toscani acciuffano un insperato pari al 91' con Piscopo, poi è Simeri a far esplodere la squadra di Vivarini decidendo la sfida al 119'. Finale teso con parapiglia e rosso a Caccavallo e ad alcuni componenti delle panchine.

Altre squadre

Bari e Reggio Audace, adesso, si sfideranno in gara unica al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia (per effetto della miglior classifica ponderata degli emiliani rispetto ai pugliesi) nella finale di mercoledì prossimo: in palio c'è un posto in Serie B.

FINAL FOUR PLAYOFF SERIE C

SEMIFINALI

REGGIO AUDACE-NOVARA 2-1 [23' Kargbo (R), 46' pt Buzzegoli (N), 55' Spanò (R)]

BARI-CARRARESE 2-1 dts [19' Di Cesare (B), 91' Piscopo (C), 119' Simeri (B)]

FINALE

REGGIO AUDACE-BARI (mercoledì 22 luglio in gara unica al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia)