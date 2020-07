Playoff Serie C 2019/2020: tabellone, regolamento e date delle partite

Tutto sui playoff e playout di Serie C della stagione 2019/2020: dal regolamento, alle date in cui si disputeranno le gare.

Anche nella stagione 2019/2020, i playoff di Serie C stabiliranno il nome della quarta promossa in B. Le altre 3 ad aver fatto festa, nonostante lo stop causato dall'emergenza Coronavirus, sono le squadre che comandavano Girone A, Girone B e Girone C prima della sospensione forzata: Monza, Vicenza e Reggina.

Ai playoff non hanno partecipato, per propria scelta, Arezzo, Modena, Piacenza e Pontedera, oltre alla Pro Patria, che avrebbe avuto diritto al ripescaggio dopo la vittoria della Coppa da parte della U23.

REGOLAMENTO PLAYOFF SERIE C 2019/2020

In casa gioca sempre la migliore classificata. In caso di parità, si qualifica la migliore classificata. Nelle semifinali e nella finale, in caso di parità sono previsti tempi supplementari e rigori.

Ecco le date dei vari turni dei playoff comunicate dalla Lega di Serie C.

Altre squadre

FASE PLAYOFF DEL GIRONE

1° Turno (gara unica)

GIRONE A



Siena-Arezzo (a tavolino per rinuncia Arezzo)

Novara-Albinoleffe 0-0



GIRONE B

Feralpisalò -Modena (a tavolino per rinuncia Modena)

Piacenza- Triestina (a tavolino per rinuncia Piacenza)

-Sambenedettese 0-0



GIRONE C

Catania-Virtus Francavilla 3-2

Catanzaro-Teramo 0-0

Ternana-Avellino 0-0



2° Turno (gara unica, domenica 5 luglio 2020)

GIRONE A

Alessandria-Siena 3-2

Pontedera- Novara (a tavolino per rinuncia del Pontedera)

GIRONE B

Sudtirol-Triestina 0-1

Padova-Feralpisalò 1-0

GIRONE C

Ternana-Catania 1-1

Potenza-Catanzaro 1-1



FASE PLAYOFF NAZIONALE (partite definite tramite sorteggio)

1° Turno (gara unica, giovedì 9 luglio 2020)



Le sei squadre qualificate (Alessandria, Novara, Triestina, Padova, Ternana e Potenza) si uniranno a Renate, , Juventus U23 e Monopoli, già d'ufficio ammesse alla fase playoff nazionale. Il Potenza, in quanto miglior classificata nella regular season, si ritrova testa di serie. Alle squadre che giocheranno in casa basterà il pareggio per accedere al turno successivo.

Monopoli-Ternana

Juventus Under 23-Padova

Carpi-Alessandria

Renate-Novara

Potenza-Triestina

2° Turno (gara unica, lunedì 13 luglio 2020)



Le cinque squadre qualificate si uniranno a Bari, Carrarese e Reggio Audace, già d'ufficio ammesse al secondo turno della fase nazionale.

Carrarese-vincente primo turno playoff nazionale

Reggio Audace-vincente primo turno playoff nazionale

Bari-vincente primo turno playoff nazionale

Miglior classificata Vincente primo turno playoff nazionale - Vincente primo turno playoff nazionale

FINAL FOUR (semifinali venerdì 17 luglio, finale mercoledì 22 luglio)

Semifinali - Gara unica

Finale - Gara unica

DATE PLAYOUT SERIE C 2019/2020

Andata (sabato 27 giugno 2020)

Pianese-Pergolettese 0-0

Arzignano Valchiampo-Imolese 1-2

Rende-Picerno 1-0

Fano-Ravenna 2-0

Bisceglie-Sicula Leonzio 0-1

Olbia-Giana Erminio 1-0

Ritorno (martedì 30 giugno 2020)

Pergolettese-Pianese 3-3

Imolese-Arzignano Valchiampo 0-0

AZ Picerno-Rende 3-0

Ravenna-Fano 0-1

Sicula Leonzio-Bisceglie 1-0

Giana Erminio-Olbia 1-1

*in rosso le squadre salve

REGOLAMENTO PLAYOUT SERIE C 2019/2020

A parità di risultato (i goal in trasferta non valgono doppio) si tiene conto della differenza reti, mentre in caso di ulteriore parità si salva la squadra meglio classificata secondo le graduatorie al 22/06/2020.