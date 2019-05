Playoff Serie C 2019: tabellone, sorteggi, calendario, orari e risultati

Tutte le informazioni sui playoff del campionato di Serie C: 28 squadre partecipanti, soltanto due saranno promosse in Serie B.

Terminata la regular season di Serie C, spazio ai playoff: sono 28 le squadre partecipanti che si contenderanno i due posti disponibili per la promozione in Serie B. Il meccanismo, particolarmente complesso (qui per il regolamento completo), prevede più di 30 partite nell'arco di oltre un mese.

In questa pagina tutte le informazioni sui playoff 2019 in Serie C: sorteggi, date, orari e risultati.

PLAYOFF SERIE C IN TV E STREAMING

Eleven Sports detiene i diritti di trasmissione del campionato di Serie C e trasmetterà in diretta tutti gli incontri, come già avvenuto nel corso della regular season. In occasione dei playoff è in vendita un pacchetto specifico: al costo di 11.90€ si potrà avere accesso alla visione di tutte le partite di playoff e playout.

Una gara per ciascun turno dei playoff sarà inoltre trasmessa in diretta dalla RAI, mentre per la sola fase dedicata ai gironi sarà trasmessa una partita per turno in diretta su Sportitalia.

FASE PLAYOFF DEI GIRONI

PRIMO TURNO

DATA ORA PARTITA 12 mag 20:30 Pro Vercelli-Alessandria - 12 mag 15:00 Siena-Novara - 12 mag 16:30 Carrarese-Pro Patria - 12 mag nd Monza-Fermana - 12 mag nd Sudtirol-Sambenedettese - 12 mag nd Ravenna-Vicenza - 12 mag nd Potenza-Rende - 12 mag nd Virtus Francavilla-Casertana - 12 mag nd Reggina-Monopoli -

SECONDO TURNO

Alle nove squadre qualificate dal primo turno si aggiungeranno Arezzo, Feralpisalò e Catania, quarte classificate rispettivamente nei gironi A, B e C.

Per ogni girone, la migliore classificata affronterà, in casa e in gara unica, la peggiore classificata. Le altre due squadre si affronteranno, sempre in gara unica, sul campo della squadra meglio classificata. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, passerà al turno successivo la squadra con la migliore posizione in classifica nella regular season.

DATA ORA PARTITA 15 mag nd - - 15 mag nd - - 15 mag nd - - 15 mag nd - - 15 mag nd - - 15 mag nd - -

FASE PLAYOFF NAZIONALE

PRIMO TURNO

In campo dieci squadre: le sei squadre avanzate dal turno precedente, più Pisa, Imolese e Catanzaro (terze classificate nei gironi A, B e C) e la vincitrice della Coppa Italia Serie C o la squadra subentrante. Gli accoppiamenti saranno sorteggiati al termine della fase precedente e le sfide si giocheranno in gare di andata e ritorno, con la partita di ritorno in casa delle 'teste di serie'. In caso di parità al termine dei 180 minuti, si qualificherà al turno successivo la squadra 'testa di serie'.

DATA ORA PARTITA 19 mag nd - - 19 mag nd - - 19 mag nd - - 19 mag nd - - 19 mag nd - -

DATA ORA PARTITA 22 mag nd - - 22 mag nd - - 22 mag nd - - 22 mag nd - - 22 mag nd - -

SECONDO TURNO

Protagoniste otto squadre: le cinque squadre qualificate dal primo turno più Piacenza, Triestina e Trapani (seconde classificate nei gironi A, B e C).

Il tabellone sarà determinato tramite sorteggio al termine del primo turno e le sfide si giocheranno in gare di andata e ritorno, con la partita di ritorno in casa delle 'teste di serie', che in questa fase dei playoff saranno Piacenza, Triestina e Trapani più la squadra meglio classificata tra le altre rimaste in lizza. Al termine dei 180 minuti regolamentari, in caso di parità, si qualificherà alla Final Four la squadra 'testa di serie'.

DATA ORA PARTITA 29 mag nd - - 29 mag nd - - 29 mag nd - - 29 mag nd - -

DATA ORA PARTITA 2 giu nd - - 2 giu nd - - 2 giu nd - - 2 giu nd - -

FINAL FOUR

Le quattro squadre rimaste in corsa per la promozione si affronteranno in due finali distinte, con gare di andata e ritorno. Gli accoppiamenti saranno determinati al termine della fase playoff Nazionale: a differenza dei turni precedenti, non saranno previste teste di serie. Il sorteggio sarà dunque integrale e, oltre agli incroci, stabilirà chi avrà diritto a giocare la partita di ritorno in casa. In caso di parità nel punteggio dopo i 180 minuti regolamentari, si procederà con tempi supplementari ed eventuali calci di rigore. Le squadre vincitrici delle due finali saranno promosse in Serie B.

DATA ORA PARTITA 8 giu nd - - 9 giu nd - -