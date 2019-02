Playoff Serie C 2018/19: date, squadre e regolamento

Con il nuovo format della Serie B a 20 squadre, cambia il regolamento dei playoff di Serie C 2018/19: ecco le novità introdotte dalla Lega Pro.

Con il cambiamento di format della Serie B, cambia anche il regolamento della Serie C, con una promozione in più. Per la sola stagione sportiva 2018/2019, le promozioni dal Campionato Serie C sono aumentate da quattro a cinque: le squadre classificate al primo posto di ciascun girone di Serie C saranno promosse direttamente in B, insieme alle due vincitrici della fase playoff.

DATE PLAYOFF SERIE C 2018/19

Dopo il termine del campionato, fissato per il 5 maggio 2019, inizierà la fase di playoff. Le date delle partite non sono ancora state stabilite con esattezza.

PLAYOFF SERIE C 2018/19: LE SQUADRE PARTECIPANTI

I playoff verranno disputati dalle 28 squadre che, a conclusione della regular season, si sono classificate dal secondo al decimo posto dei tre gironi e dalla squadra che risulta vincitrice della Coppa Italia Serie C, o da relativa subentrante. Nell’ipotesi in cui la vincitrice di Coppa Italia Serie C si sia classificata al 5° o al 6°, o al 7° o all’ 8° o 9° o 10° posto, avrà accesso ai Play Off del girone – in via del tutto eccezionale – la squadra classificatasi all’11° posto del girone di competenza, con scorrimento della classifica delle altre squadre.

REGOLAMENTO PLAYOFF SERIE C 2018/19

Le 18 squadre classificate dal quinto al decimo posto di ciascun girone si affrontano, in gara unica, secondo la seguente previsione:

la squadra quinta classificata affronterà la squadra decima classificata del medesimo girone;

la squadra sesta classificata affronterà la squadra nona classificata del medesimo girone;

la squadra settima classificata affronterà la squadra ottava classificata del medesimo girone.

Le squadre vincenti avranno accesso al secondo turno. In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avrà accesso al Secondo Turno Play Off del girone la squadra meglio classificata al termine della regular season.

Nel secondo turno di Play Off del girone, alle 3 squadre vincitrici degli incontri del Primo Turno, si aggiunge la squadra classificata al quarto posto di ciascun girone di regular season. Le 4 partecipanti sono ordinate nel rispetto del piazzamento in classifica ottenuto al termine della regular season, determinandosi gli accoppiamenti secondo i seguenti criteri:

la migliore classificata affronta, in casa e in gara unica, la peggiore classificata;

le altre due si affrontano in gara unica sul campo della migliore classificata.

Le squadre vincenti avranno accesso alla Fase Play Off Nazionale. In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avrà accesso alla Fase Play Off Nazionale la squadra meglio classificata al termine della regular season.Nell’ipotesi in cui la vincitrice di Coppa Italia Serie C si sia classificata al 4° posto durante la regular season, avrà accesso ai Play Off del girone – in via del tutto eccezionale – la squadra classificatasi all’11° posto del girone di competenza con scorrimento della classifica delle altre squadre.

PRIMO TURNO FASE PLAYOFF NAZIONALE SERIE C 2018/19

Alla Fase Play Off Nazionale partecipano 13 squadre che si confronteranno in un doppio turno.

Al Primo Turno Play Off Nazionale partecipano 10 squadre, così determinate:

le 6 squadre che risultano vincenti degli incontri della Fase play off dei gironi;

le 3 squadre terze classificate di ogni girone al termine della regular season;

la squadra vincitrice della Coppa Italia Serie C o la relativa Società subentrante.

Il primo turno della Fase Play Off Nazionale si articolerà attraverso 5 incontri in gare di andata e ritorno secondo accoppiamenti tra le 10 squadre qualificate: che prevederanno come “teste di serie” le 5 squadre di seguito indicate:

le 3 squadre classificate al terzo posto di ciascun girone nella regular season;

la squadra vincitrice della Coppa Italia Serie C, o relativa subentrante

la squadra che, tra le 6 vincitrici dei Play Off di girone, risulterà meglio classificata

Le altre 5 squadre saranno accoppiate alle 5 “teste di serie” mediante sorteggio. Le squadre “teste di serie” disputeranno la gara di ritorno in casa.

Le squadre che vinceranno le gare di andata e ritorno o che a conclusione delle gare di andata e ritorno, in caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, avranno conseguito una migliore differenza reti avranno accesso al Secondo Turno della Fase Play Off Nazionale. In caso di ulteriore parità al termine delle due gare – andata e ritorno – avrà accesso al Secondo Turno della Fase Play Off Nazionale la squadra “testa di serie”.

SECONDO TURNO FASE PLAYOFF NAZIONALE SERIE C 2018/19

Al secondo turno della fase dei Play Off Nazionale partecipano le 5 squadre risultate vincitrici delle gare del Primo Turno e le 3 squadre classificate al secondo posto di ciascun girone al termine della regular season.

Le gare del Secondo Turno della Fase Play Off Nazionale si articoleranno attraverso 4 incontri in gare di andata e ritorno, secondo accoppiamenti tra le 8 squadre qualificate che prevederanno, come “teste di serie”, le 4 squadre di seguito indicate:

le 3 squadre classificate al secondo posto di ciascun girone nella regular season;

la squadra che, tra le vincitrici del primo turno di Play Off Nazionale, risulterà meglio classificata delle altre

Le altre 4 squadre saranno accoppiate alle 4 “teste di serie” mediante sorteggio.

Le squadre “teste di serie” disputeranno la gara di ritorno in casa. Le squadre che vinceranno le gare di andata e ritorno o che a conclusione delle gare di andata e ritorno, in caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, avranno conseguito una migliore differenza reti avranno accesso alla Fase della Final Four. In caso di ulteriore parità al termine delle due gare – andata e ritorno – avrà accesso alla Fase della Final Four la squadra “testa di serie”.

FINAL FOUR SERIE C 2018/19

Alla Final Four partecipano le 4 squadre vincenti degli incontri di cui al Secondo Turno Play Off Nazionale, inserite in un tabellone mediante sorteggio, senza condizionamento di accoppiamento. I due confronti valevoli quali “finali play off” saranno disputati in gara di andata e ritorno secondo accoppiamenti determinati da sorteggio integrale.

A conclusione delle due gare di cui sopra, in caso di parità di punteggio, dopo le gare di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità saranno disputati due tempi supplementari di 15’ e, perdurando tale situazione, saranno eseguiti i calci di rigore. Le due squadre vincenti le “finali play off” acquisiranno il titolo per l’ammissione al campionato di Serie B.

REGOLAMENTO PLAYOUT SERIE C 2018/19

Per l'annata 2018/19, tenuto conto del minor numero di squadre partecipanti alla Serie C e della diversa composizione numerica dei gironi (Girone “A” a 20 squadre, Girone “B” a 20 squadre, Girone “C” a 19 squadre) e tenuto conto del minor numero di squadre partecipanti al Campionato di Serie B (19 squadre), le retrocessioni al Campionato di Serie D sono ridotte da nove a sette e saranno regolate attraverso la disputa dei Play Out.

PLAYOUT GIRONE A E B SERIE C 2018/19

La squadra ultima classificata nei gironi “A” e “B” al termine della regular season retrocederà direttamente al Campionato di Serie D. La disputa dei Play out nei gironi “A” e “B”, avviene tra le squadre classificatesi al penultimo e terzultimo posto dei gironi secondo la seguente formula:

la squadra terzultima classificata di ogni girone disputa una gara di andata ed una gara di ritorno con la squadra penultima classificata del proprio girone; la gara di andata viene disputata sul campo della squadra penultima classificata;

a conclusione delle due gare di cui alla lettera a), in caso di parità di punteggio, dopo le gare di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato;

La squadra che risulterà perdente retrocederà al Campionato di Serie D.

la squadra penultima classificata di ogni girone al termine della regular season retrocederà direttamente al Campionato di Serie D, qualora il distacco dalla squadra terzultima classificata del proprio girone sia superiore a 8 punti.

nel caso di disputa in entrambi i gironi delle gare di cui alla lettera a), le squadre vincenti si affronteranno disputando una gara di andata ed una gara di ritorno, secondo accoppiamento determinato da sorteggio integrale.

nel caso di disputa in un solo girone delle gare di cui alla lettera a), la squadra vincente e la terzultima classificata dell’altro girone si affronteranno disputando una gara di andata ed una gara di ritorno, secondo accoppiamento determinato da sorteggio integrale.

nel caso di retrocessione diretta in entrambi i gironi della penultima classificata, le terzultime classificate di entrambi i gironi, si affronteranno disputando una gara di andata ed una gara di ritorno, secondo accoppiamento determinato da sorteggio integrale.

a conclusione delle due gare di cui alle lettere d) o d1) o d2), in caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità saranno disputati due tempi supplementari di 15’ e, perdurando tale situazione, saranno eseguiti i calci di rigore.

La squadra che risulterà perdente retrocederà al Campionato di Serie D.

PLAYOUT GIRONE C SERIE C 2018/19

La squadra ultima classificata al termine della regular season retrocede direttamente al Campionato di Serie D. La disputa dei Play out nel girone “C”, avviene tra le squadre classificatesi al penultimo e terzultimo secondo la seguente formula:

la squadra terzultima classificata disputa una gara di andata ed una gara di ritorno con la squadra penultima classificata; la gara di andata viene disputata sul campo della squadra penultima classificata;

a conclusione delle due gare di cui alla lettera a), in caso di parità di punteggio, dopo le gare di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato;

La squadra che risulterà perdente retrocederà al Campionato di Serie D. La squadra che risulterà vincente manterrà il titolo per l’ammissione al Campionato Serie C.

La squadra penultima classificata al termine della regular season retrocederà direttamente al Campionato di Serie D, qualora il distacco dalla squadra terzultima classificata sia superiore a 8 punti.