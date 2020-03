Playoff Serie C 2019/2020: regolamento e date delle partite

Tutto sui playoff di Serie C della stagione 2019/2020: dal regolamento, alle date in cui si disputeranno le gare.

Anche nella stagione 2019/2020, i playoff di Serie C stabiliranno il nome della quarta squadra promossa in B. Le altre 3, saranno le vincitrici dei rispettivi gironi in cui sono incluse: Girone A, Girone B e Girone C.

In questa pagina tutte le informazioni sui playoff di Serie C: dal regolamento alle date delle partite .

CHI SI QUALIFICA AI PLAYOFF DI SERIE C?

A partecipare ai playoff di Serie C saranno 28 squadre, ossia quelle che si saranno classificate dal secondo al decimo posto nei 3 gironi e a cui si aggiungerà la vincitrice della Coppa di categoria o la subentrante (se la vincitrice si è già classificata ai playoff attraverso il campionato, va l'altra finalista; se anche l'altra finalista è già qualificata ai playoff attraverso il campionato, ai playoff va l'undicesima del girone della squadra vincitrice della Coppa).

I playoff di Serie C 2019/2020 prevedono tre farsi diverse. Nella prima si incontreranno le squadre dello stesso girone, nella seconda, la fase nazionale, si sfideranno le squadre di tutte e tre i gironi qualificate dalla fase iniziale, nella terza le quattro rimaste, per poter regalare a due di loro la promozione in Serie B.

Alla prima fase, quella dei gironi, partecipano le 21 squadre che hanno concluso la stagione dal quarto al decimo posto. Inizialmente si sfieranno le 18 squadre tra il quinto e il decimo posto in gara unica, dunque entreranno in gioco le quarte classificate. Quest'ultime affronteranno la squadra peggio classificata nella stagione regolare: anche qui gara unica, in casa della migliore in classifica. In caso di parità passa la meglio piazzata al termine dei 90 minuti. Niente supplementari o rigori.

Alla seconda fase, quella dei playoff nazionale, parteciperanno le tre squadre arrivate seconde, le tre terze e la vincitrice della coppa. Nel primo turno cinque teste di serie, ovvero le tre terze, la vincitrice della coppa e la squadra meglio classificata tra quelle qualificate dalla fase playoff. A queste verranno assegnate le restanti grazie al sorteggio. Gara di andata e ritorno, con le teste di serie in casa nel secondo match. Niente supplementari o rigori, avanti in caso di parità la testa di serie. Nel secondo turno del playoff nazionale dentro le cinque vincenti della prima fase e le tre seconde della stagione regolare: queste saranno le teste di serie insieme al miglior team del primo turno meglio piazzato della stagione regolare. Niente supplementari o rigori, avanti in caso di parità la testa di serie.



Alla terza e ultima fase, la final four, partecipano le squadre vincitrici del secondo turno della seconda fase. Se nelle due finali ci sarà un pareggio, via a supplementari e rigori. In palio due posti in Serie B.

Ecco le date dei vari turni dei playoff comunicate dalla Lega di Serie C.

FASE PLAYOFF DEL GIRONE

1° turno - Gara Unica - Venerdì 1 maggio 2020

2° turno - Gara Unica - Martedì 5 maggio 2020

FASE PLAYOFF NAZIONALE

1° Turno - Gara di andata - Domenica 10 maggio 2020

1° Turno - Gara di ritorno - Mercoledì 13 maggio 2020

2° Turno - Gara di andata - Domenica 17 maggio 2020

2° Turno - Gara di ritorno - Mercoledì 20 maggio 2020

FINAL FOUR

Semifinali - Gara di andata - Domenica 24 maggio 2020

Semifinali - Gara di ritorno - Giovedì 28 maggio 2020

Finale - Gara di andata - Martedì 2 giugno 2020

Finale - Gara di ritorno - Domenica 7 giugno 2020