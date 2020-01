Pjaca non va al Cagliari, ma partirà: sondaggio della Sampdoria

Saltato all'ultimo il passaggio di Marko Pjaca al Cagliari, la Juventus si prepara a delineare una nuova strategia per rilanciare il talento croato.

No, non sono ore frenetiche in casa . Perché alla Continassa da riparare non c'è molto, nonostante la perfezione da quelle parti rappresenti sempre l'obiettivo principale. Da centrare, però, a giugno. Ovvero: quando il mercato propone più scelte e, soprattutto, a prezzi congrui.

La Signora, tuttavia, sfrutterà gli ultimi giorni di questa sessione invernale con l'intenzione di sfoltire l'organico. Due giocatori con la valigia in mano: Emre Can e Marko Pjaca. Quest'ultimo, fino a ieri, promesso sposo del sulla base di un prestito di 18 mesi. Naufragato, inaspettatamente, in concomitanza con l'approdo di Gaston Pereira in rossoblù.

Detto ciò, i campioni d' non si faranno cogliere impreparati. Occhi puntati a una nuova soluzione temporanea, in quanto - nei giorni scorsi - Pjaca ha formalizzato il rinnovo con Madama fino al 2023. Dunque, esistono tutti i presupposti per un'altra partenza in prestito.

Il tempo scorre e, dunque, va trovata una soluzione nel brevissimo termine. Da segnalare, a tal proposito, il sondaggio odierno della , alla ricerca di una pedina offensiva che possa dare maggiore brio alla manovra blucerchiata.

Primi contatti con l'agente del 24enne calciatore croato, Marko Natetilic, una traccia da seguire attentamente. A maggior ragione se non dovessero emergere interessamenti da altri campionati.