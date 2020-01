Pjaca al Cagliari: nelle prossime ore le visite mediche

Juve e Cagliari al lavoro per definire gli ultimi aspetti burocratici del prestito di Pjaca in Sardegna. Decisivo il consiglio del connazionale Rog.

Marko Pjaca è pronto a ripartire dal . Una nuova avventura per centrare la missione rilancio, spedendo nel dimenticatoio la sfortuna. Se finora il croato non è riuscito a mettere in mostra il suo potenziale, infatti, lo si deve principalmente agli stop: tanti gravi infortuni che ne hanno condizionato l'ascesa. L'ultimo, lo scorso marzo alla corte della .

Il passato è passato. Dunque, occhi proiettati al futuro. Con il trasferimento in Sardegna, ormai, alle porte. Dopo un contatto telefonico con Rolando Maran, il 24enne esterno offensivo di Zagabria ha sciolto le ultime riserve, accettando il passaggio tra le fila dei rossoblù.

Un'operazione impostata sulla base di un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. E sebbene le due società stiano formalizzando gli ultimi aspetti burocratici, non emergeranno sorprese.

Pjaca a Cagliari ritroverà un vecchio compagno, con cui è esploso alla , Marko Rog. A tal proposito, anche il mediano croato avrebbe recitato una parte primaria nell'opera di convincimento del connazionale.

Marko salutata il capoluogo piemontese con la speranza di tornarci. Il tutto, vantando la stima di Maurizio Sarri, che per premiarlo - in occasione degli ottavi di Coppa - gli ha concesso uno spezzone di gara contro l' . Insomma, buona fortuna.