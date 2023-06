Pizarro a GOAL: "L'Inter meritava i supplementari contro il Manchester City"

Presente al raduno di Operazione Nostalgia, David Pizarro ci ha parlato in esclusiva: "Bravissimi Inzaghi e l'Inter, partita incredibile".

A Ferrara, per il raduno di Operazione Nostalgia di sabato 24 giugno, era presente anche David Pizarro. Ironia della sorte, doppio ex di Inter e Manchester City, ovvero le due squadre che un paio di settimane prima si erano giocate la finalissima di Champions League.

Proprio di questo ha parlato Pizarro in esclusiva a GOAL. Con tanto di applausi a un'Inter che, contro un avversario evidentemente più forte, avrebbe meritato miglior sorte.

"Per tanti era scontato che sarebbe stata una finale molto tranquilla per il City - ci ha detto il cileno - Devo dire che sono stati bravissimi Inzaghi e l'Inter a fare una partita incredibile. Purtroppo la fortuna non ha voluto che almeno si giocassero i supplementari: l'Inter li meritava".

Non tutti lo ricordano, ma Pizarro, dopo essersi costruito una lunga carriera alla Roma, ha indossato anche la maglia del City: da gennaio a giugno 2012, senza troppa fortuna a livello individuale ma con un titolo di Premier League in bacheca, il primo dell'era moderna del club.

"Da lì è iniziato tutto, dal goal del Kun Aguero, quel famoso goal nel recupero. Da lì è iniziato tutto, con Mancini e tutta quella banda lì. Mi sento parte di quel gruppo".

Con l'Inter, invece, Pizarro ha giocato per una stagione completa (2005/06), collezionando 40 presenze e 3 reti tra tutte le competizioni. Numeri non paragonabili a quelli che il piccolo regista avrebbe messo assieme in giallorosso.