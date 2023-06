Operazione Nostalgia, show a Ferrara: Del Piero batte Totti 4-3

La squadra di Del Piero batte quella di Totti, sulle tribune show di maglie nostalgiche. In campo brillano Di Natale, Pizarro, Karagounis e De Ceglie.

Possiamo dirlo: l'Operazione Nostalgia è riuscita. Al Paolo Mazza di Ferrara, di fronte a oltre 13mila spettatori provenienti da tutta Italia, con addosso tutte maglie dal passato della Serie A - ce n'è una anche di Gianluca Vialli, ricordato anche da Marco Amelia -, va in scena una sfida amichevole tra grandissimi campioni del passato, capitanati da Francesco Totti da una parte e Alessandro Del Piero dall'altra. In campo il gioco è un po' più lento rispetto al passato, ma non per questo meno spettacolare.

Al Mazza pronti via e al 5' segna Barone, ma il centrocampista campione del mondo aveva toccato il pallone con la mano. Al 9' Di Natale (46 anni ad ottobre) sfiora l'eurogoal in semi rovesciata per il team in maglia nera, dall'altra parte Totti (46) regala spettacolo e Milito (44) battaglia in area. Quando dall'altra parte, invece, Del Piero (48) e Di Natale duettano, sugli spalti partono i boati. Totti calcia male una punizione, poi c'è il primo cooling break al 20esimo del primo tempo. Molto reattivi, nella prima parte di match, anche Legrottaglie e Zaccardo.

I cambi sono volanti, i primi ad entrare sono Biagianti e Di Napoli. Amelia dice di no a Milito mentre Totti, che in verità gioca qualche metro più dietro rispetto al solito, illumina il campo con giocate e aperture. Il risultato, come aveva pronosticato Roberto Sosa da bordo campo, lo sblocca al 36' Milito con un goal alla Madrid 2010 a tu per tu con Amelia. Squadra Planetwin365.news avanti all'intervallo.

Ad avvio di ripresa Karagounis colpisce il palo, ma sull'azione c'è un tocco di mano: è calcio di rigore. Dal dischetto Del Piero incrocia, spiazza il neo entrato Ballotta, fa esplodere Ferrara e va a festeggiare con i figli seduti in panchina.

Un dieci chiama, l'altro risponde: Totti sfiora subito il sorpasso con un missile da fuori che si schianta sulla traversa. Il bis lo firma Pizarro superando di tacco Amelia in uscita dopo un'imbeccata al millimetro del suo numero 10.

Anche Karagounis crea un assist, anche se non compare sul tabellino: il suo tiro impegna seriamente Ballotta, sul tap-in si fionda Chevanton che a porta vuota fa 2-2. Al minuto 65, poco dopo che Del Piero abbandona il goal, il supergoal lo realizza Paolo De Ceglie sparando da fuori un missile che si infila all'angolino alto. Il team Ceres dilaga con Chevanton, che centra Ballotta ma realizza ancora una volta sulla ribattuta. Totti esce al 74' e l'ultima rete della serata la firma ancora Pizarro, che trova la doppietta e regala un altro goal al pubblico di Ferrara, pronto a invadere il prato al fischio finale. Da segnalare, nel finale, un altro legno colpito da Karagounis.

La partita tra gli ex Serie A se l'aggiudica la squadra di capitan Del Piero, autore anche di una rete su rigore. La vera vittoria è quella di Operazione Nostalgia, capace di mettere su un raduno simile sostenuta da tantissimi tifosi e appassionati.

OPERAZIONE NOSTALGIA 2023, IL TABELLINO DEL MATCH

SQUADRA BIANCA PLANETWIN365.NEWS-SQUADRA NERA CERES 3-4

Marcatori: 36' Milito (B), 42' rig. Del Piero (N), 48' e 76' Pizarro (B), 52' e 67 Chevanton (N), 65' De Ceglie (N), 67' Chevanton (N)

Squadra bianca Planetwin365.news (4-4-2): Frey; Balleri, Legrottaglie, A. Lucarelli, Tonetto; Orlandini, Barone, Tommasi, Candela; Totti, Milito. Ingressi: Ballotta, Biagianti, Pizarro, Maniero, Di Napoli, Sosa, Tonetto.

Squadra nera Ceres (4-3-3): Amelia; Zaccardo, Galante, Paramatti, De Ceglie; Fiore, Volpi, Karagounis; Del Piero, Chevanton, Di Natale. Ingressi: Poggi, Colonnello, Altomare, Bressan, Taglialatela.