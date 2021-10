Gazzetta dello Sport - Pirlo è il primo nome per sostituire Ballardini

Pirlo potrebbe presto fare ritorno su una panchina di Serie A. Il Genoa lo ha messo in cima alla sua lista in caso di divorzio da Ballardini.

Sette punti messi in cascina in dieci partite di campionato, un magro bottino frutto di una sola vittoria, quattro pareggi e cinque sconfitte. Quello del Genoa non è stato l’inizio di stagione che in molti si sarebbero aspettati e la situazione che si è venuta a creare (i rossoblù sono attualmente in piena zona retrocessione) ha posto Davide Ballardini sulla classica graticola.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, qualora nelle prossime due sfide contro Venezia ed Empoli la squadra non dovesse ottenere indicativamente quattro punti, le possibilità di esonerò di farebbero molto alte.

Il club sta già pensando ad eventuali profili ai quali affidare la guida della squadra ed il primo nome della lista è quello di Andrea Pirlo.

Il ‘Maestro’ è ancora alla ricerca di un progetto dal quale ripartire dopo il divorzio dalla Juventus e piace molto per il suo carisma, ma anche per la capacità di gestire situazioni complesse mostrata la scorsa stagione quando si è ritrovato, alla prima annata da allenatore, a guidare una squadra in piena fase di ricostruzione.

Quella da tecnico bianconero è stata un’avventura vissuta tra alti e bassi, ma comunque sono stati messi due trofei in bacheca e la cosa non è da trascurare.

Il Genoa ha in realtà sotto contratto anche un altro allenatore (fino a giugno), ovvero Rolando Maran, ma la sensazione è quella che si voglia eventualmente puntare su un profilo di maggior spessore che possa dare il via all’inizio di un nuovo ciclo. Per questo sono già eventualmente individuate le alternative a Pirlo e sarebbero Roberto Donadoni (l’ex ct Azzurro non allena in Serie A dal 2018 ed è reduce da un’esperienza in Cina) e Rino Gattuso (reduce dall’esperienza al Napoli e dal clamoroso divorzio con la Fiorentina consumato prima ancora di iniziare questa stagione).