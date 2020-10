Juve verso la difesa a 4 col Barcellona: Chiellini out, Bonucci a parte

Juventus senza Chiellini col Barcellona: a forte rischio anche Bonucci che si allena a parte, Pirlo potrebbe optare per la difesa a 4.

Allenamento di rifinitura per la che domani sera a affronterà il in : tante gatte da pelare per Andrea Pirlo, che dovrà fare i conti con qualche assenza di troppo e alcuni dubbi di formazione.

Come quello relativo a Bonucci, uscito malconcio dall'Allianz Stadium contro il : gli esami hanno escluso lesioni alla coscia destra ma oggi si è allenato a parte, provando però a correre.

Zero speranze invece per Chiellini, sicuro indisponibile; De Ligt ha lavorato col resto del gruppo ma un suo impiego contro Messi e compagni è altamente improbabile, considerato che sta recuperando dal problema alla spalla destra operata ad agosto.

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

Alla luce di questi aggiornamenti, Pirlo potrebbe adottare la difesa a quattro: in coppia con Demiral, al centro, giocherebbe Danilo, con Cuadrado e Frabotta a presidiare le fasce.

La si allena alla Continassa alla vigilia del match col Barcellona 🏆



Chiellini non c'è, Bonucci a parte 😕



[🎥 @romeoagresti ] pic.twitter.com/ze152yTQa1 — Goal (@GoalItalia) October 27, 2020

L'altro grande punto interrogativo è riferito alle condizioni di Cristiano Ronaldo: al portoghese serve un tampone negativo entro stasera per poter entrare nella lista dei convocati.

LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA JUVENTUS

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Demiral, Frabotta; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata.