Pirlo nuovo allenatore della Juventus: ufficiale, sarà lui il dopo Sarri

A sorpresa Pirlo non allenerà la Juventus Under 23 ma direttamente la prima squadra dopo l'esonero di Sarri.

A poche ore dall'annuncio dell'esonero di Maurizio Sarri, al quale non è bastato lo Scudetto vinto qualche settimana fa, la ha scelto ufficialmente quale sarà il nuovo allenatore per l'annata 2020/2021 al via il prossimo settembre: a sorpresa, Andrea Pirlo.

Tornato in bianconero alcuni giorni per allenare la Juventus Under 23, Pirlo sarà invece l'allenatore della prima squadra, con la quale ha giocato tra il 2011 e il 2015, vincendo quattro scudetti. Erano diversi i nomi che circolavano per il dopo Sarri, da Pochettino ai sogni Zidane e Guardiola, ma alla fine sarà un nuovo volto della panchina a dirigere Madama:

"Sarà Andrea Pirlo il nuovo allenatore della Juventus, ha firmato oggi un contratto biennale fino al 30 giugno 2022. Da oggi per il popolo juventino sarà IL Mister, poiché la società ha deciso di affidargli la guida tecnica della Prima Squadra, dopo averlo già selezionato per la Juventus Under23".

Pirlo ha appeso gli scarpini nel 2017 dopo aver giocato con il , decidendo di intraprendere la carriera da allenatore. Pronti via, subito una grandissima opportunità per l'ex centrocampista, deciso a divenire un fuoriclasse anche dall'altra parte, dopo esserlo stato in campo.

Le idee tattiche e per costruire un nuovo ciclo Juventus in e in Europa hanno convinto Agnelli a dare fiducia a Pirlo, che si confronterà immediatamente con una panchina top in e in : una rivoluzione inaspettata, alla quale Madama vuole però credere.

Con la Juventus, oltre ai quattro scudetti conquistati, in cui è stato uno dei perni fondamentali con Antonio Conte prima e Max Allegri poi, Pirlo ha anche vinto una e due , giocando anche la finale di Champions League del 2015 persa contro il .

Eliminata agli ottavi dal nell'edizione 2020/2021, la Juventus avrà ancora una volta come massimo obiettivo quella Champions League che manca in bacheca da quindici anni. Non solo, però, vista la possibilità di ottenere dieci titoli italiani di fila, andando così in doppia cifra.