Pirlo nuovo allenatore della Juventus Under 23: ora è ufficiale

Il club bianconero ha comunicato il ritorno di Andrea Pirlo: avrà il compito di guidare la Juventus Under 23 al posto di Fabio Pecchia.

Una notizia che era nell'aria, ora diventata realtà: Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Under 23. Una scelta intrigante, che riporta il Maestro in bianconero dopo cinque anni. Non più, purtroppo, in cabina di regia. Bensì, dunque, in panchina.

La prima esperienza da mister, un'avventura stimolante. Perché, si sa, il bresciano o le cose le fa bene o non le fa. E, dopo un'attenta valutazione, ecco la scelta di tuffarsi in un progetto ambizioso che, grazie all'operato di Fabio Pecchia, è sfociato nella vittoria della Coppa di categoria con annessi playoff fino ai quarti di finale.

Alle porte, inoltre, un altro rientro: quello di Marco Storari. Che avrà il compito di seguire, da dirigente, l'evoluzione dell'Under 23, prendendo il posto di Filippo Fusco. Quest'ultimo, infatti, per un anno è mezzo è stato uno dei perni dello sviluppo del programma e, infatti, già diversi club di sarebbero già pronti ad affidargli l'area tecnica.

Quattro scudetti, una e due Supercoppe Italiane. Ora, un altro ruolo, da vivere con classe e idee. Igredienti che hanno contraddistinto il campione sul manto erboso, pronto ora a dipingere prodezze sotto un'altra chiave di lettura.