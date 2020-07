Pirlo nuovo allenatore della Juventus Under 23: firma imminente

Andrea Pirlo prenderà il posto di Fabio Pecchia alla guida della Juventus Under 23: firma e annuncio ufficiale nelle prossime ore.

Nuova era per la Under 23, reduce da una stagione comunque positiva: Fabio Pecchia ha lasciato la guida della squadra dopo la vittoria della Coppa di Serie C e il raggiungimento dei quarti di finale dei playoff per la promozione in B, e la sua eredità sarà raccolta da un idolo dei tifosi bianconeri.

Stiamo parlando di Andrea Pirlo, da tempo erede designato dell'ex tecnico del : accordo totale e firma sul contratto che arriverà nelle prossime ore, con tanto di annuncio ufficiale che sancirà il ritorno del 'Maestro' nella società in cui ha militato da giocatore dal 2011 al 2015.

Per l'ex centrocampista si tratta della prima esperienza su una panchina dopo il ritiro avvenuto nel 2017 con la maglia del , ultima tappa di una carriera che lo ha visto assoluto protagonista anche con la Nazionale.

Per Pirlo l'obiettivo di condurre i giovani bianconeri nei piani alti della classifica, finora poco frequentati nonostante un mese fa sia arrivato il primo trofeo di un progetto nato nel 2018 e che ha tutta l'intenzione di proseguire nel migliore dei modi.