Pirlo sull'infortunio di Dybala: "Trauma contusivo al collaterale interno"

Andrea Pirlo si prende i tre punti ma deve fare i conti con gli infortuni: "McKennie ha sentito dolore dopo il colpo di tacco".

Terza vittoria consecutiva per la che sale a -1 dalla e mette un po' di pressione all' , prossima avversaria nello scontro diretto in programma domenica sera a San Siro.

Gara col sfortunata dal punto di vista degli infortuni: si sono fermati sia McKennie che Dybala e Pirlo ha provato a fare un po' di chiarezza a riguardo nell'intervista rilasciata a 'Sky Sport' nel post-partita.

"Dybala ha un trauma contusivo al collaterale interno, gli è rimasto un po' sotto il ginocchio. McKennie ha avuto un problema allo psoas e oggi ha sentito un po' di dolore dopo il colpo di tacco".

Juventus non perfetta e con qualche sbavatura di troppo: i tre punti sono arrivati comunque e per il tecnico bresciano conta questo.

"Era importante dare continuità e vincere, altrimenti il successo di San Siro non sarebbe servito a nulla. Siamo stati un po' disordinati e costretti ad alzare il baricentro, ma alla fine contano i tre punti".

Il big match con l'Inter è già nel mirino: prima, però, pensieri rivolti alla Coppa con l'ottavo di finale da giocare contro il .

"Queste sono gare belle da giocare per chiunque, abbiamo tanti campioni preparati ad affrontare questo tipo di sfide. Ora pensiamo alla , poi ci concentreremo sull'Inter. Due risultati su tre a San Siro? No, siamo la Juventus e abbiamo la pressione di vincere tutte le partite, da affrontare come se fossero delle finali".

La ripresa del derby ha fatto scattare qualcosa nella testa dei giocatori.

"La squadra è cresciuta nell'autostima e negli automatismi, iniziamo ad occupare bene le posizioni in campo. Il secondo tempo del derby col ci ha dato grande forza e voglia di reagire. Se non affrontiamo le partite con la giusta concentrazione c'è sempre il rischio di fare brutte figure".

Il goal di Defrel sarà oggetto di discussione nella prossima riunione tecnica alla Continassa.