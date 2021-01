Juventus-Sassuolo, infortunio anche per Dybala: tegola per Pirlo

Paulo Dybala infortunato nel primo tempo di Juventus-Sassuolo: problema al ginocchio sinistro dopo uno scontro con Traorè.

Serata stregata per la : dopo la sostituzione di McKennie dopo appena 19 minuti, Pirlo è stato costretto ad operarne un'altra proprio a ridosso del termine della prima frazione di gioco.

Stavolta è il turno di Dybala, rimasto a terra dopo uno scontro con Traorè: l'attaccante argentino si è più volte toccato il ginocchio sinistro, medicato prontamente dai sanitari bianconeri.

Alla fine, però, il dolore ha prevalso e Dybala si è arreso, lasciando il posto al subentrante Kulusevski.

Un pensiero in più per Pirlo, alla luce dell'importanza del prossimo impegno che vedrà la Juventus viaggiare a San Siro per affrontare l' : non il viatico migliore insomma.