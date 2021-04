Pirlo conferma: "McKennie, Arthur e Dybala non convocati per il derby"

Dopo la sconfitta interna con il Benevento, la Juventus riparte dal derby contro il Torino. All'Olimpico i bianconeri si giocano non soltanto la supremazia cittadina, ma anche punti delicatissimi per la corsa Champions League.

A tenere banco è il caso di Dybala, Arthur e McKennie, che saranno esclusi per aver infranto le norme anti-Covid. Andrea Pirlo in conferenza stampa ha parlato anche di loro, confermando le indiscrezioni.

"Ne parlo subito io così poi pensiamo alla partita. I tre giocatori coinvolti non saranno convocati, poi torneranno a lavorare e capiremo quando. Di questo non voglio più parlare, lo abbiamo già fatto abbastanza. Per la parte tecnica ho deciso io, la società ha fatto il resto. Queste cose sono sempre successe, ma questo non è il momento giusto per quanto sta succedendo nel mondo. Siamo degli esempi".