Pirlo sicuro: "Incontrare il Barcellona ci ha fatto bene"

Andrea Pirlo alla vigilia di Ferencvaros-Juventus torna sulla brutta sconfitta contro il Barcellona: "Incontrarlo così presto ci ha fatto bene".

Vincere per non complicarsi il cammino in e riscattare la brutta sconfitta contro il . Questo è l'imperativo della che domani sera scende in campo contro il Ferencvaros nella terza giornata della fase a gironi.

Andrea Pirlo alla viglia della gara torna proprio sul pesante ko subito una settimana fa.

"La partita con il Barcellona ci ha fatto capire che dobbiamo migliorare. Incontrare una grande squadra così presto forse ci ha fatto anche bene".

Vietato quindi sottovalutare il Ferencvaros, una squadra che secondo Pirlo ha raccolto meno di quanto meritava.