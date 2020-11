Pirlo annuncia: "Col Ferencvaros Dybala può avere un turno di riposo"

Andrea Pirlo parla alla vigilia di Ferencvaros-Juventus: "Chiellini si è allenato con noi ed è pronto. Dybala? Dopo 3 partite c'è stanchezza".

Tempo di . Archiviato il netto successo sullo , la si rituffa in Europa. E tocca ad Andrea Pirlo, non in conferenza stampa bensì ai microfoni di 'Sky Sport', presentare la sfida in programma domani sera in casa degli ungheresi del Ferencvaros.

La nota lieta è rappresentata dal ritorno a pieno regime di Giorgio Chiellini, regolarmente convocato dopo aver saltato la trasferta di domenica a Cesena.

"Giorgio si è allenato con noi, sta bene ed è pronto per scendere in campo. Domani sera sarà a disposizione".

Chi molto probabilmente tornerà in panchina per lasciar spazio alla coppia Morata-Cristiano Ronaldo, invece, è Paulo Dybala.

"Sta bene, anche stamattina ci ho parlato. Paulo sta bene, ma dopo tre partite c'è stanchezza fisica e mentale. Potrebbe avere un turno di riposo in vista della gara con la ".

Pirlo discute anche della possibilità di rivedere la Juventus con un centrocampo a 3.