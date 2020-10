Pirlo applaude la Juventus di Kiev: "Prestazione solida"

Andrea Pirlo parla dopo il 2-0 alla Dinamo: "Bravi a segnare nel 2° tempo. Chiellini? Risentimento muscolare. Dybala non è ancora al 100%".

Buona la prima. L'esordio in da allenatore di Andrea Pirlo è un successo: super Morata lo lancia verso l'alto, verso i primi 3 punti del girone, in attesa di impegni più probanti. E il tecnico della , al termine del match contro la , non può che essere soddisfatto.

"Era importante fare una prestazione solida - le sue parole ai microfoni di 'Sky Sport' - Potevamo segnare già nel primo tempo, siamo stati bravi a farlo nel secondo".

La nota stonata della serata è l'infortunio di Giorgio Chiellini, costretto ad abbandonare il campo dopo appena 18 minuti.

"Il suo infortunio ci ha cambiato le carte in tavola, ma Demiral è stato bravo quando è entrato. Giorgio ha avuto un risentimento al flessore, ce l'aveva già dopo la Nazionale. Lo valuteremo nei prossimi giorni. Ecco perché non ha giocato a ".

Quindi due battute sull'ennesima panchina iniziale di Paulo Dybala, di cui ha parlato anche Paratici prima della sfida.

"Paulo deve mettere minuti nelle gambe. Questa sera si è visto che non è al 100%. Ha bisogno di ritrovare la migliore condizione".

Chiusura con l'attacco, reparto che stasera ha dimostrato di funzionare. E non soltanto grazie a Morata, autore della doppietta decisiva.