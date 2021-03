Pioli è soddisfatto del Milan: "Alleno un gruppo eccezionale"

Il tecnico rossonero ha commentato l'1-1 contro il Manchester United: "Il goal annullato? Franck assicura di non aver toccato la palla con la mano".

L'ultimo minuto di Manchester United-Milan cambia tutto. La rete di Kjaer regala un pareggio essenziale per la squadra di Pioli, che si giocherà così la qualificazione a San Siro. Il centrale danese ha risposto a Diallo, ex giocatore dell'Atalanta, in goal a inizio ripresa.

Pioli può dunque guardare con maggiore fiducia al prossimo giovedì e alla gara del Meazza che vedrà il Milan ospitare il Manchester United: in palio ci sono i quarti e il proseguo della competizione che per i meneghini è iniziata nei turni preliminari del torneo.

Il tecnico del Milan ha parlato così al termine della gara ai microfoni di Sky Sport:

"I miei giocatori hanno giocato una grande partita, la squadra ha saputo comandare la partita e soffrire. La prestazione è importante e darà ulteriore fiducia ai nostri calciatori".

Per Pioli meglio affrontare il Manchester United rispetto ad una squadra più debole, almeno sulla carta:

"Ho pensato fosse l'avversario giusto, stiamo lavorando per crescere e per cercare di tornare a vincere. Queste sono le gare che ti fanno crescere, che ti fanno mettere in discussione".

Giovedì prossimo ci sarà Milan-Manchester United:

"Il turno è tutto da guadagnare, l'avversario è forte e veloce. Per eliminare un avversario del genere servirà un'altra gara di livello. Alleno un gruppo eccezionale, siamo contenti ma si poteva fare anche di più. Abbiamo dimostrato di essere all'altezza di un avversario così forte".

Dubbi sulla rete di Kessiè, annullato nel primo tempo:

"Dalla panchina non avevo visto niente, solo un grande goal. Era importantissimo, stavamo giocando bene. Ci avrebbe dato ancora più forza. Franck assicura, giura di non aver toccato la palla con la mano".

Oramai l'andata... è andata: a San Siro si ripartirà dall'1-1.