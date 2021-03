Cosa serve al Milan per i quarti di Europa League

Pari nella gara d'andata contro il Manchester United, il Milan si gioca tutto a San Siro: tutte le combinazioni per il passaggio del turno.

Un pari di platino nell'andata degli ottavi di Europa League andata in scena all'Old Trafford. Ora il Milan potrebbe avere un leggero vantaggio sul Manchester United, così da poter approdare alla fase successiva del torneo. 1-1 firmato Diallo e Kjaer: la qualificazione si deciderà a San Siro.

Il Milan dovrà affrontare il Manchester United in casa per poter giocare i quarti di Europa League: il pareggio della sfida in terra britannica vede i rossoneri avere a disposizione diversi risultati per affrontare un ulteriore turno ad eliminazione diretta del torneo.

MILAN AI QUARTI DI EUROPA LEAGUE SE...

Batte il Manchester United con qualsiasi risultato a San Siro

Pareggia per 0-0 a San Siro

MILAN FUORI DALL'EUROPA LEAGUE SE...

Perde contro il Manchester United a San Siro

Pareggia per 2-2, 3-3 e via dicendo a San Siro

MILAN-MANCHESTER UNITED 1-1 NEI TEMPI REGOLAMENTARI

Si va ai supplementari, in attesa di un goal da parte di Milan o Manchester United nei 30 minuti ulteriori. In caso di conferma dell'1-1 al 120', i rigori decideranno a San Siro la qualificata ai quarti.