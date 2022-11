Pioli confida nel suo Milan: "Un altro passo falso? No, siamo una squadra forte"

Dopo il k.o. di Torino, il Milan vuole gli ottavi di Champions. Pioli non crede a un'altra sconfitta col Salisburgo: "Abbiamo tutto per fare bene".

Notte decisiva per il Milan in Champions League che, mercoledì a San Siro, ospita il Salisburgo per il match dai chiari connotati dello spareggio con vista sugli ottavi di finale.

Ai rossoneri basta un pari per staccare il pass, mentre gli austriaci sono chiamati al colpo esterno per dare continuità al proprio percorso europeo. In conferenza stampa ha parlato il tecnico milanista Stefano Pioli, reduce dal rinnovo fino al 2025.

"Il merito è di tutti, ho ringraziato i ragazzi perché, senza di loro, questo rinnovo non sarebbe stato possibile. Il club mi sta dando fiducia, ho apprezzato che il prolungamento sia stato annunciato dopo una sconfitta e con tempi più lunghi rispetto al previsto".

Il Milan non perde due gare di fila dall'aprile 2021, quando arrivarono due passi falsi contro Sassuolo e Lazio: questo particolare non fa che incrementare la fiducia di Pioli che, da un anno e mezzo a questa parte, dopo un risultato negativo si è sempre rialzato.

"Siamo forti e con degli importanti valori. Conosciamo le difficoltà che ci aspettano, ma giocheremo davanti al nostro pubblico e abbiamo tutte le carte in regola per fare bene. Se il Salisburgo si aspetta il Milan di Torino, allora sbaglia di grosso".