Phillips escluso da Guardiola in Manchester City-Liverpool: "E' sovrappeso"

Il centrocampista inglese è tornato in condizioni fisiche 'rivedibili' dal Qatar. Guardiola: "Non è in grado di allenarsi e giocare".

Qualificazione ai quarti di Carabao Cup conquistata per il Manchester City, uscito vincitore da un bel match contro il Liverpool col punteggio di 3-2: della squadra a disposizione di Pep Guardiola non ha fatto parte, un po' a sorpresa, Kalvin Phillips.

Nessun infortunio per il centrocampista, reduce dall'esperienza di Qatar 2022 con l'Inghilterra: a rendere noto il motivo dell'esclusione è stato proprio il tecnico catalano.

"Non è infortunato. E' arrivato in sovrappeso, non so perché. Non è nelle condizioni per allenarsi e giocare".

Una forma fisica che avrebbe dovuto essere oggetto di controllo costante da parte dei nutrizionisti della nazionale dei 'Tre Leoni'.

"Assolutamente. Quando sarà pronto giocherà, anche perché abbiamo tanto bisogno di lui".

Phillips non era presente nemmeno in panchina contro i 'Reds', a differenza di Walker (rimasto inutilizzato) e Foden, Grealish e Stones, tutti impiegati da Guardiola dopo aver vestito la maglia dell'Inghilterra in Qatar.

L'ex Leeds, arrivato in estate a Manchester per quasi 50 milioni di euro, ha disputato soltanto quattro partite in stagione coi 'Citizens': un infortunio alla spalla lo ha messo fuori causa per un paio di mesi tra settembre e novembre, ma non gli ha impedito di volare in Qatar dove è sceso in campo in due circostanze, sempre da subentrato (contro il Galles nel girone e il Senegal agli ottavi).