Manchester City-Liverpool 3-2: goal e spettacolo, Guardiola ai quarti di Carabao Cup

Divertimento e goal all'Etihad, sblocca subito Haaland, segna anche Salah ma non basta: Reds eliminati agli ottavi.

Il primo big match dopo il Mondiale non poteva non essere divertente tanto quanto lo è stata la fase finale della manifestazione in Qatar. E Manchester City e Liverpool sono tra le migliori interpreti in questo senso: goal ed emozioni nel 3-2 dell’Etihad di Carabao Cup, che vale il pass per la squadra di Guardiola per entrare nelle migliori otto.

Haaland è carico dopo un mese e mezzo di attesa e le sue intenzioni sono già chiare dopo 18 secondi, quando a tu per tu con Kelleher la spedisce in cielo. Ma è solo l’inizio: pochi minuti dopo Palmer si mangia l’1-0 solo davanti al portiere, imbeccato proprio dal norvegese, e anche De Bruyne al 10’ non fa meglio.

La difesa alta del Liverpool funziona poco, né in pressing né per giocare d’anticipo: il vantaggio degli Sky Blues è nell’aria e infatti all’11’ Haaland arriva in anticipo col sinistro dopo aver tagliato davanti a Gomez per l’1-0. Goal numero 24 in assoluto, su assist di De Bruyne.

Il pareggio del Liverpool è quasi improvviso e arriva grazie all’uomo che non ti aspetti: è Fabio Carvalho - chiamato a sostituire Firmino, fermatosi nelle ultime ore - che tutto solo servito da Milner riceve e mette in porta.

Il City comunque non resta a guardare e a cavallo dell’intervallo continua a premere: Kelleher non può rilassarsi nel finale di primo tempo e compie grandi parate su Gündogan e Aké, poi però capitola sul mancino di Mahrez.

Il vantaggio dura 40 secondi, il tempo che Nunez bruci Laporte sulla fascia e appoggi al centro per Salah. Ancora una volta, però, il City rimette la testa avanti: è ancora De Bruyne a pennellare un cross al bacio per Aké che arriva in corsa sul secondo palo e schiaccia di testa.

Nonostante il terzo svantaggio, il Liverpool continua a macinare, ma Nunez manca il 3-3 in più di una situazione. Anche la difesa dei Reds ha il suo bel da farsi per evitare il quarto. Il punteggio alla fine resta invariato: ai quarti passa il Man City.

IL TABELLINO

MANCHESTER CITY-LIVERPOOL 3-2

MARCATORI: 11’ Haaland, 20’ Carvalho, 47’ Mahrez, 48’ Salah, 58’ Aké

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ortega Moreno; Lewis, Akanji (61’ Stones), Laporte, Aké; De Bruyne, Rodri, Gündogan (88’ Bernardo Silva); Mahrez, Haaland (74’ Foden), Palmer (73’ Grealish). All. Guardiola

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Milner (38’ Phillips), Matip, Gomez, Robertson; Elliott (57’ Henderson), Bajcetic (46’ Fabinho), Thiago Alcantara (70’ Keita); Salah, Nunez, Fabio Carvalho (86’ Oxlade-Chamberlain). All. Klopp

Arbitro: Coote