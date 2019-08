Perisic al Bayern, ci siamo: il croato non parte con l'Inter per Valencia

Ivan Perisic non prenderà parte all'amichevole di stasera tra Valencia e Inter: nerazzurri sempre più vicini all'accordo con il Bayern.

Dopo 4 anni di alti e bassi, forse questa volta ci siamo davvero: il matrimonio tra Ivan Perisic e l' pare davvero essere al capolinea. E a confermarlo è l'ultimo episodio con protagonista il croato, che non prenderà parte all'amichevole di questa sera a .

Perisic non è partito assieme al resto della rosa alla volta della , dove l'Inter disputerà il 'Trofeo Naranja' al Mestalla. Un segnale evidente di come le trattative in corso per la cessione dell'esterno croato al siano forse giunte a un punto di svolta.

Secondo 'Sportmediaset', nelle scorse ore i due club avrebbero infatti trovato un accordo per il trasferimento di Perisic in , definendo la formula dell'operazione: prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 30 milioni. 5 milioni di prestito e 20 di riscatto, secondo 'Sky', sono invece le cifre per le quali Inter e Bayern sono propense a chiudere l'affare.

Una formula che, a dire il vero, sembrava non aver convinto né l'Inter né lo stesso Perisic, maggiormente propensi a un trasferimento a titolo definitivo. Il croato, dopo aver sperato fino all'ultimo di andare in Premier League, ha infine dato il proprio assenso.

La mancata convocazione per l'amichevole contro il Valencia è dunque il segnale che le trattative tra Inter e Bayern non solo sono proseguite, ma sono diventate sempre più concrete. Dopo 4 stagioni a Milano, Perisic è sempre più vicino al trasferimento in Germania.