Perisic al Bayern Monaco, Inter e giocatore non convinti dalla formula: prestito oneroso

Perisic e l'Inter non sarebbero convinti dalla formula del prestito oneroso proposta dal Bayern Monaco: proseguono i contatti tra i club.

Continua, non senza difficoltà, la trattativa tra e per il passaggio in di Ivan Perisic. Lasciato in stand-by al momento ogni discorso legato al possibile acquisto di Leroy Sané dal , visto l'infortunio occorso al tedesco, i bavaresi hanno chiesto l'esterno d'attacco nerazzurro in prestito oneroso.

Una formula che, stando a 'Sky Sport', non convincerebbe però al momento l'Inter e neppure Perisic, dato che entrambi preferirebbero una cessione a titolo definitivo. Aspetto che dimostra l'esistenza di alcune difficoltà in questo affare.

Le parti continuano comunque a dialogare, pronte a capire se sia davvero possibile raggiungere un'intesa. Perisic all'Inter non pare infatti rientrare nel progetto tecnico di Antonio Conte, pronto a privarsene per puntare su altri profili.