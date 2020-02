Perché lo scambio Bernardeschi-Paquetà è saltato

Juventus e Milan nel mercato invernale hanno progettato lo scambio tra Bernardeschi e Paquetà: ecco cosa non ha funzionato.

No, non è stato il mercato degli scambi. Quantomeno non lo è stato per la . I bianconeri, dopo aver valutato l’opportunità di cedere Mattia De Sciglio al con il percorso inverso che avrebbe dovuto coinvolgere Layvin Kurzawa, nella sessione di riparazione da poco conclusasi hanno progettato un’altra idea non andata in porto.

Al di là delle parole dei protagonisti. Il mercato, si sa, è fatto anche di retroscena. Insomma, non tutte le tracce si concretizzano. Non sorprende, dunque, che Federico Bernardeschi sia rimasto sotto la Mole. Così come Lucas Paquetà sia tutt’ora alla corte del Diavolo. Entrambi chiacchierati in uscita, non ceduti soprattutto per mancanza di offerte concrete.

Il retroscena. A inizio dicembre, all’insegna della volubilità della materia, Juventus e hanno provato seriamente a confezionare lo scambio, non trovando fin da subito le cifre giuste per sviluppare l’argomento. Insomma, a ballare è stato il conguaglio: quanto e a chi.

Con i rossoneri a puntare sulla componente anagrafica e con i bianconeri a spingere sulle qualità di un profilo che, seppur a targhe alterne, ha già dimostrato il suo valore nell’élite nostrana. A Milanello, tuttavia, avrebbe fatto molto piacere accogliere Bernardeschi, profilo compatibile – su più orizzonti – con le idee tattiche di Stefano Pioli.

Così come Paquetà avrebbe potuto trovare terreno fertile, in chiave progettuale, nei dettami sarriani, da sempre proiettati a esaltare la fantasia degli interpreti. In definitiva, questo potenziale affare potuto avere complessivamente il suo perché.

La realtà, invece, è un’altra. E non è delle più rosee per i protagonisti. Bernardeschi subentrato con la all’83’. Paquetà entrato contro il al 64’. Chiamateli, se volete, investimenti da tutelare.

Difficilmente quest’ipotesi si riaprirà in estate, in quanto – da una sessione all’altra – i gusti solitamente cambiano, così come mutano le annesse strategie. Una (doppia) occasione andata in frantumi.