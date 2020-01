Perché è saltato lo scambio De Sciglio-Kurzawa tra Juventus e PSG

Uno scambio apparentemente definito tra De Sciglio e Kurzawa. Ma la Juve ha preferito trattenere l'ex Milan per l'inaffidabilità atletica di Danilo.

E' il mercato, bellezza. Mattia De Sciglio al e Layvin Kurzawa alla . Sarebbe dovuta andare così, ma la realtà è tutt'altra: con il terzino milanese rimasto a e con il laterale francese rimasto nella capitale transalpina.

Perché? E' questo l'interrogativo del momento, con i tifosi - di entrambe le squadre - a chiedersi cos'abbia ostacolato la (doppia) fumata bianca. Tanti i chiacchiericci, diverse le versioni. Con, però, la Signora protagonista.

I campioni d' in carica, infatti, avrebbero valutato attentamente il fronte tra l'aspetto tecnico e quello finanziario. A prevalere, con tanti saluti a una plusvalenza corposa, è stato il campo. Alla Continassa, giustappunto, hanno optato per trattenere l'ex , considerando anche l'inaffidabilità atletica offerta fin qui da Danilo.

Insomma, il dg Fabio Paratici non se l'è sentita di andare avanti fino in fondo, stoppandosi all'ultimo. Che, e va detto, De Sciglio avrebbe fatto volentieri, sedotto dal pressing costante del suo sponsor di lusso: Leonardo.

Il reponsabile dell'area tecnica parigina, estimatore del giocatore azzurro dai tempi del Milan, ha premuto fino all'ultimo sull'acceleratore. Tanto da trovare l'intesa economica con il diretto interessato, per un contratto pluriennale da oltre 3 milioni netti annui. Nulla da fare, tutto saltato. E indietro non si tornerà, in quanto la ha deciso di recuperare De Sciglio nel migliore dei modi.

Da qui, il rientro alla Continassa. Out da giorni per un problema muscolare, Mattia ieri è tornato a lavorare in gruppo, saltando (per precauzione) la partitella.