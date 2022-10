Perché il PSG ha scritto GOAT sulle maglie

Lionel Messi e compagni indossano da inizio stagione una maglia con scritto GOAT: i motivi della scelta dei parigini.

E' un dettaglio che non è passato inosservato, quello che caratterizza le maglie del Paris Saint-Germain, che da questa stagione sfoggiano sulla manica la scritta GOAT.

In tanti, tantissimi, hanno ricondotto la cosa alla presenza in squadra di Lionel Messi, definito il "GOAT" per eccellenza dai tifosi: ma è davvero così?

I motivi che hanno spinto il PSG a indossare maglie del genere, in realtà, è più articolato e complesso e riguarda, come spesso accade, un accordo di sponsorizzazione.

PERCHE' IL PSG HA SCRITTO GOAT SULLA MAGLIA

Negli scorsi mesi il PSG ha raggiunto l'intesa con GOAT, piattaforma online che si occupa della vendita e la rivendita di sneakers e abbigliamento di lusso, firmando un contratto triennale.

La partnership precede un introito di 50 milioni di euro circa, ma anche la possibilità di creare una sezione dedicata al PSG sulla stessa piattaforma.

Non è quindi da ricondurre alla presenza di Lionel Messi in squadra la presenza della scritta GOAT sulle maglie del PSG, anche se la coincidenza rimane curiosa.