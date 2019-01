Cosa significa GOAT nel calcio? Messi, Cristiano Ronaldo e gli altri

Il termine GOAT accostato a Cristiano Ronaldo e Messi è oramai cosa comune. Di certo non è riferito ad una capra (goat inglese)...

Social media invasi, sopratutto fuori dall'Italia. Goat, GOAT, G.O.A.T. Accostato agli atleti più importanti nella storia del proprio sport, non solo nel calcio. Roger Federer, Usain Bolt, Tom Brady e LeBron James sono alcuni dei GOAT mondiali.

Il termine è però famoso per l'eterna lotta tra Messi e Cristiano Ronaldo. Ma alla fin fine di cosa stiamo parlando con GOAT?

COSA SIGNIFICA GOAT?

GOAT (capra in inglese), Goat o G.O.A.T. è un acronimo che sta per "il più grande di tutti i tempi". È un tag riservato all'individuo considerato come padrone indiscusso del proprio sport. Oltre al talento eccezionale, per essere considerato in questo modo, questi deve anche mantenere un alto livello di risultati.



In uso da molto tempo, il termine è stato reso popolare nel 20 ° secolo dal campione dei pesi massimi Muhammad Ali, che nel 1964 si è dichiarato "il più grande" dopo aver sconfitto Sonny Liston.

Cassius Clay Mohamed Ali rivisitò lo slogan dopo aver sconfitto George Foreman per knockout, contro ogni probabilità, nel 1974.

"Tutti smettono di parlare ora. Critici, l'avevo detto che ero il più grande di tutti i tempi quando ho battuto Sonny Liston" ha detto Ali dopo il combattimento soprannominato "Rumble in the Jungle".



Come suggerisce il nome, il GOAT non solo è considerato migliore di tutti i loro contemporanei, ma è migliore di chiunque altro li abbia preceduti.

COSA SIGNIFICA GOAT NEL CALCIO?

Il GOAT del calcio è una questione di continuo dibattito all'interno della comunità, ma negli ultimi anni, sopratutto fuori dall'Italia e in particolare in Spagna, questo è stato ristretto ad una questione a due giocatori: Cristiano Ronaldo o Messi.



La natura del calcio non porta a far esistere un metodo duro e veloce con cui misurare chi è esattamente il più grande di tutti i tempi, ma quella realtà non ha fermato gli argomenti.



Sia Ronaldo che Messi hanno vinto il Pallone d'Oro - dato al giocatore che è considerato il migliore del mondo - in cinque occasioni, più di ogni altro giocatore.



Messi è il Campione in carica della Scarpa d'oro europea, che ha collezionato cinque volte rispetto alle quattro di Ronaldo, ed entrambi hanno vinto la Champions in quattro occasioni.

Lo strumento per scegliere chi è il GOAT può variare, ma alcuni hanno messo in mostra capacità di Cristiano Ronaldo di eccellere in diversi campionati. A differenza di Messi.



Inoltre, il capitano del Portogallo ha sollevato importanti riconoscimenti con il suo paese (vincendo il campionato europeo nel 2016): un'impresa che Messi non ha ancora raggiunto a livello senior con l'Argentina (ha vinto una medaglia d'oro olimpica e il Mondiale Under 20).



Il fatto che Messi giochi per Barcellona e Ronaldo abbia giocato per il Real Madrid ha aggiunto degli strati della rivalità e alimentato il dibattito, dato che entrambi erano testa a testa ne El Clasico.



Entrambi i giocatori si sono spronati a vicenda e hanno abbracciato il marchio GOAT, con Messi che ha posato, in maniera un po' imbarazzante, con una capra in un'edizione di PAPER Magazine, mentre Ronaldo ha fatto il gest pizzetto alla Coppa del Mondo 2018.



"La rivalità con Cristiano è stata molto salutare e buona per i tifosi" ha detto il capitano del Barcellona a Marca dopo il passaggio di Ronaldo alla Juventus.



Tanti oltre a Cristiano Ronaldo e Messi rivendicano il titolo di GOAT: Diego Maradona, che ha vinto un Mondiale con l'Argentina da assoluta star e brillato in maniera leggendaria a Napoli, è uno di questi. Il Pibe considera il connazionale il suo erede. E il più grande.

Vista la duttilità e la capacità di giocare in ogni posizione del campo, visti i Pallone d'Oro vinti, le Champions e la presenza nell'Arancia Meccanica olandese, Johan Cruyff è un altro contendente. Come ad esempio Pelè, statisticamente per molti il più grande goleador della storia.

E che dire di Ronaldo il Fenomeno, Zidane, Platini, Beckenbauer, Baggio, Iniesta, Ronaldinho? Altri candidati al trono del GOAT.

IL GOAT DEL CALCIO ARRIVERÀ DAL FUTURO?

Fino a quando esisteranno sport e calcio si parlerà continuamente di più grande di tutti i tempi. Come in altri settori d'intrattenimento, sopratutto cinema e musica. Mbappe riuscirà a superare tutti ed ergersi come migliore della storia? Chi può dirlo. Non resta che aspettare, e continuare ad esprimere il proprio parere.